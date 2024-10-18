Как мгновенно увеличить скорость смартфона Android в два раза: поможет простая настройка

Как изменить скорость анимации

Включите параметры разработчика

Чтобы получить доступ к настройкам скорости анимации, вам сначала нужно включить параметры разработчика. Такие параметры содержат список настроек производительности и пользовательского интерфейса, которые обычно скрыты по умолчанию, поскольку они предназначены для разработчиков.

Чтобы включить их, откройте "Настройки" и прокрутите вниз до "О телефоне", нажмите "Информация о программном обеспечении" и затем нажмите "Номер сборки" семь раз. Если вы делаете это впервые, на вашем телефоне должен отобразиться бегунок, который сообщит вам, сколько еще раз вам нужно нажать на текст.

Если все сделано успешно, будут включены параметры разработчика, доступ к которым можно получить, вернувшись на страницу настроек по умолчанию и перейдя в конец списка.

Как изменить скорость анимации на смартфонах Android (фото: ZDNET)

Отрегулируйте скорость анимации

Теперь, когда вы взломали код, чтобы попасть в параметры разработчика, вам будет представлен длинный список настроек и переключателей. Вам нужно попасть в раздел "Рисование". Прокрутите список вниз, пока не найдете его.

Здесь вы увидите три настройки масштаба анимации:

Масштаб анимации окон: скорость работы приложений и всплывающих окон

Масштаб анимации перехода: скорость перемещения между панелями главного экрана и внутри приложений

Шкала длительности аниматора: скорость общих анимаций пользовательского интерфейса, таких как открытие и закрытие приложений, разблокировка телефона и т. д

Нажмите на каждый из них и измените оценку масштаба с 1x (по умолчанию) до 5x. Чем меньше число, тем быстрее выполняется анимация.

Если вы вообще не хотите, чтобы на вашем телефоне отображалась какая-либо анимация, вы также можете установить значение "выкл.".

В этот момент проведите пальцем по телефону, сделайте свои обычные действия и посмотрите, заметите ли вы изменение в скорости. Если вы выполните шаги выше, ваш телефон должен стать более быстрым.