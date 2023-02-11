Як мінімізувати вплив комп'ютера на очі: шпаргалка від лікаря

Обладнайте робоче місце

Виберіть зручний для вас стілець і відповідну висоту столу. Ви не повинні дуже схилятися над поверхнею або дотягуватися до неї. Важливо також, щоб стільниця була достатньо широкою. Тоді ви зможете правильно покласти руки та таким чином забезпечити правильну відстань комп'ютера до очей - 40-50 см.

Якщо працюєте за ноутбуком, використовуйте додаткову клавіатуру, аби витримати належну дистанцію до екрана.

Чому важлива відстань? Чим ближче обличчя до монітора, тим більше напружуються м'язи очей для акомодації - механізм пристосування зору бачити на різні відстані. Неприродне напруження погіршує зір.

Стежте, щоб ваше робоче місце було достатньо комфортним (фото: Freepik)

Зважайте на освітлення

Для здоров'я очей дуже важливе освітлення. Ідеально, аби воно було природним, проте не часто цього вдається дотриматися. Тому забезпечте достатньо додаткового світла.

Якщо працюєте в умовах вимкнення електрики, крім світла від екрана, має бути й інше джерело, наприклад лед-лампа. Інакше може підвищитися внутрішньоочний тиск, і м'язи перенапружаться.. У виборі денного й штучного освітлення надавайте перевагу першому.

Яскравість монітора

Виставте яскравість монітора відповідно до навколишнього освітлення. Обирайте антиблікові екрани з додатковим захисним фільтром від синього світла. Воно негативно впливає на сітківку ока.

Тривале опромінення може призвести до вікової макулодистрофії, коли втрачається центральне поле зору. Якщо не впевнені в характеристиках монітора, придбайте спеціальні захисні комп'ютерні окуляри проти синього світла.

Давайте очам відпочити

Обов'язково робіть перерви для відпочинку. Кожні 40-60 хвилин вставайте з-за комп'ютера, зробіть невелику зарядку, щоб відновилося кровопостачання у м'язах, випийте води, відчиніть вікно, аби зайшло свіже повітря.

Додатково виконуйте правило 20/20: 20 хвилин працюєте, 20 секунд відпочиваєте - переводите погляд на предмет, що розташований на відстані 6 метрів. Так ви позбавитеся перевтоми й розслабите м'язи очей.

Намагайтеся не перенапружувати очі під час роботи та носити захисні окуляри або лінзи (фото: Freepik)

Зволожуйте очі

Користуйтеся зволожувальними краплями, щоб уникнути пересихання слізної плівки. На це впливає й загальний рівень вологості повітря в кімнаті, тому зволожувачі стануть у пригоді. А ще не забувайте кліпати - так природним чином зволожується око.

Дотримуйтеся рекомендацій лікарів

Не нехтуйте окулярами чи лінзами, які забезпечать комфорт роботи. Особливо якщо у вас вікова далекозорість, і ви поки не звикли до того, що погано бачите на близькій відстані. Звісно, можна збільшити шрифт тексту або масштабувати екран, проте це не завжди зручно.

Крім того, раз на рік звертайтеся до офтальмолога. Лікар часто бачить первісні стадії серйозних захворювань, які зазвичай починаються безсимптомно.