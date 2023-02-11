Как минимизировать влияние компьютера на глаза: шпаргалка от врача

Оборудуйте рабочее место

Выберите удобный для вас стул и подходящую высоту стола. Вы не должны слишком наклоняться над поверхностью или дотягиваться до нее. Важно также, чтобы столешница была достаточно широкой. Тогда вы сможете правильно положить руки и таким образом обеспечить правильное расстояние компьютера до глаз - 40-50 см.

Если вы работаете за ноутбуком, используйте дополнительную клавиатуру, чтобы выдержать надлежащую дистанцию до экрана.

Почему важно расстояние? Чем ближе лицо к монитору, тем больше напрягаются мышцы глаз для аккомодации - механизм приспособления зрения видеть на разные расстояния. Неестественное напряжение ухудшает зрение.

Следите, чтобы ваше рабочее место было достаточно комфортным (фото: Freepik)

Учитывайте освещение

Для здоровья глаз очень важно освещение. Идеально, чтобы оно было естественным, однако нечасто это удается сдержать. Поэтому обеспечьте достаточно дополнительного света.

Если работаете в условиях отключения электричества, кроме света от экрана, должен быть и другой источник, например, лед-лампа. Иначе может повыситься внутриглазное давление, и мышцы будут перенапрягаться. В выборе дневного и искусственного освещения отдавайте предпочтение первому.

Яркость монитора

Выставьте яркость монитора в соответствии с окружающим освещением. Выберите антибликовые экраны с дополнительным защитным фильтром от синего света. Оно отрицательно влияет на сетчатку глаза.

Длительное облучение может привести к возрастной макулодистрофии, когда теряется центральное поле зрения. Если вы не уверены в характеристиках монитора, приобретите специальные защитные компьютерные очки против синего света.

Давайте глазам отдохнуть

Обязательно делайте перерывы для отдыха. Каждые 40-60 минут вставайте из-за компьютера, сделайте небольшую зарядку, чтобы восстановилось кровоснабжение в мышцах, выпейте воды, откройте окно, чтобы зашел свежий воздух.

Дополнительно выполняйте правило 20/20: 20 минут работаете, 20 секунд отдыхаете - переводите взгляд на предмет, расположенный на расстоянии 6 метров. Так вы избавитесь от переутомления и расслабите мышцы глаз.

Старайтесь не перенапрягать глаза во время работы и носить защитные очки или линзы (фото: Freepik)

Увлажняйте глаза

Используйте увлажняющие капли, чтобы избежать пересыхания слезной пленки. На это влияет и общий уровень влажности воздуха в комнате, поэтому увлажнители пригодятся. А еще не забывайте моргать - так естественным образом увлажняется глаз.

Следуйте рекомендациям врачей

Не пренебрегайте очками или линзами, которые обеспечат комфорт работы. Особенно если у вас возрастная дальнозоркость, и вы пока не привыкли к тому, что плохо видите на близком расстоянии. Конечно, можно увеличить шрифт текста или масштабировать экран, но это не всегда удобно.

Кроме того, раз в год обращайтесь к офтальмологу. Врач часто видит первоначальные стадии серьезных заболеваний, обычно начинающихся бессимптомно.