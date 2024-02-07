Як у месенджерах: У Gmail тепер можна миттєво відповідати на листи

Деталі нового оновлення

Редизайн спрощує процес відповіді, що дозволяє уникнути необхідності прокручувати все повідомлення для вибору варіанта короткої відповіді або введення тексту. Тепер користувачі можуть відразу приступити до відповіді, аналогічно до спілкування в додатках типу WhatsApp або Telegram.

Новий редизайн Gmail для швидкої відповіді (фото: Х/AssembleDebug)

Ця нова функція замінює попередні кнопки "Відповісти", "Відповісти всім" і "Переслати", але вони, як і раніше, доступні в меню нового вікна. У разі потреби написати довший текст, його можна розгорнути, зробивши вікно повноекранним.

Додатковою перевагою є те, що вихідний лист, на який ви відповідаєте, залишається видимим під час набору відповіді на смартфоні. "Швидке" поле та клавіатура відкриваються над вихідним повідомленням, а не в окремому вікні.

Лист залишається видимим під час набору відповіді (фото: Future)

Якщо користувачеві краще використовувати старий формат, функцію можна вимкнути. Для цього потрібно натиснути стрілку праворуч від нового вікна та дотримуватися інструкцій.

Поки невідомо, коли це нововведення з'явиться у програмі Gmail для iOS.