Как в мессенджерах: В Gmail теперь можно мгновенно отвечать на письма

Подробности нового обновления

Редизайн упрощает процесс ответа, позволяя избежать необходимости прокручивать всё сообщение для выбора варианта короткого ответа или ввода текста. Теперь пользователи могут сразу приступить к ответу, аналогично общению в приложениях типа WhatsApp или Telegram.

Новый редизайн Gmail для быстрого ответа (фото: Х/AssembleDebug)

Эта новая функция заменяет предыдущие кнопки "Ответить", "Ответить всем" и "Переслать", но они по-прежнему доступны в раскрывающемся меню нового окна. В случае необходимости написать более длинный текст, его можно развернуть, сделав окно полноэкранным.

Дополнительным преимуществом является то, что исходное письмо, на которое вы отвечаете, остается видимым во время набора ответа на смартфоне. "Быстрое" поле и клавиатура открываются над исходным сообщением, а не в отдельном окне.

Письмо остается видимым во время набора ответа (фото: Future)

Если пользователю предпочтительнее использовать старый формат, функцию можно отключить. Для этого нужно нажать стрелку справа от нового окна и следовать инструкциям.

Пока неизвестно, когда данное нововведение появится в приложении Gmail для iOS.