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Как в мессенджерах: В Gmail теперь можно мгновенно отвечать на письма

Среда 07 февраля 2024 15:42
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Как в мессенджерах: В Gmail теперь можно мгновенно отвечать на письма Gmail добавила новый пользовательский интерфейс быстрого ответа для писем на Android (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Google внедряет в приложение Gmail для Android новую функцию быстрого ответа под названием "Ответить" (Reply). Она автоматически появляется под электронными письмами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание TechRadar, посвященное технологиям.

Подробности нового обновления

Редизайн упрощает процесс ответа, позволяя избежать необходимости прокручивать всё сообщение для выбора варианта короткого ответа или ввода текста. Теперь пользователи могут сразу приступить к ответу, аналогично общению в приложениях типа WhatsApp или Telegram.

Как в мессенджерах: В Gmail теперь можно мгновенно отвечать на письмаНовый редизайн Gmail для быстрого ответа (фото: Х/AssembleDebug)

Эта новая функция заменяет предыдущие кнопки "Ответить", "Ответить всем" и "Переслать", но они по-прежнему доступны в раскрывающемся меню нового окна. В случае необходимости написать более длинный текст, его можно развернуть, сделав окно полноэкранным.

Дополнительным преимуществом является то, что исходное письмо, на которое вы отвечаете, остается видимым во время набора ответа на смартфоне. "Быстрое" поле и клавиатура открываются над исходным сообщением, а не в отдельном окне.

Как в мессенджерах: В Gmail теперь можно мгновенно отвечать на письмаПисьмо остается видимым во время набора ответа (фото: Future)

Если пользователю предпочтительнее использовать старый формат, функцию можно отключить. Для этого нужно нажать стрелку справа от нового окна и следовать инструкциям.

Пока неизвестно, когда данное нововведение появится в приложении Gmail для iOS.

Напомним, что Google удаляет приложения с Android по определенной причине.

Мы также писали, что Google добавил в Gmail новую интересную функцию.

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