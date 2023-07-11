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Як люди обирають партнерів для стосунків: психологи вказали на цікавий нюанс

Який нюанс має значення при виборі партнера (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Міжнародна команда вчених з Австралії та Великобританії провела дослідження на тему вибору партнерів для інтимних стосунків, а також для шлюбу. З'ясувалося, що є одна цікава деталь, яка фігурує в більшості пар.

Результати цього дослідження опублікували у журналі Evolution and Human Behavior.

Як проводили дослідження

Вчені з університету Квінсленду в Австралії та університету Стерлінга у Великій Британії вирішили дізнатися більше про те, як люди обирають собі партнерів для інтимних стосунків і для шлюбу.

Для експерименту було відібрано майже 700 осіб обох статей гетеросексуальної орієнтації. Добровольців розділили на пари – чоловік та жінка.

Кожній парі запропонували поспілкуватись один з одним протягом трьох хвилин (за принципом швидких побачень). Після кожного побачення обидва учасники заповнювали коротку анкету, де показувалося, наскільки їх привабив партнер, з яким вони спілкувалися.

Загалом вчені організували 1188 взаємодій між парами однієї етнічної приналежності та 1097 взаємодій між людьми різних національностей. Кожну пару вчені фотографували - щоб порівняти їхні анкети та можливу зовнішню схожість.

Що показали результати дослідження

Виявилося, що схожість осіб у парах відіграла певну роль у тому, наскільки привабливими люди вважали один одного – чим більше вони були схожі, тим привабливішими вони вважали свого партнера. Тобто - їм подобалося те обличчя, яке було найбільше схожим на їхнє власне.

Учасники, зазвичай, вважали більш симпатичними людей своєї національності, ніж іншого етносу. А ще вони оцінювали партнера як більш розуміючого і того, хто заслуговує на більше довіри - у тому випадку, коли він зовні нагадував їх самих.

Раніше неодноразово вказувалося, що "протилежності притягуються", але йшлося швидше про внутрішні якості. А нове дослідження показує, що зовнішність таки має значення.

Люди обирають представників протилежної статі "схожих на себе" - буквально з першого погляду.

А ось чи збережеться ця тенденція після тривалого спілкування пари – вченим ще належить з'ясувати. Але вже зараз можна сказати впевнено - при знайомстві людина найчастіше починає цікавитися тим, у кого є зовнішня схожість із нею самою.

До речі, раніше ми писали, скільки разів людина може закохатися за своє життя.

А ще розповідали про те, що названо найскладніший етап стосунків, на якому вони розвалюються.

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