Как люди выбирают партнеров для отношений: психологи указали на интересный нюанс

Как проводили исследование

Ученые из Квинслендского университета в Австралии и университета Стерлинга в Великобритании решили узнать больше о том, как люди выбирают себе партнеров для интимных отношений и для брака.

Для эксперимента было отобрано почти 700 человек обоих полов гетеросексуальной ориентации. Добровольцев разделили на пары - мужчина и женщина.

Каждой паре предложили пообщаться друг с другом на протяжении трех минут (по принципу быстрых свиданий). После каждого свидания оба участника заполняли короткую анкету, в которой показывалось, насколько их привлекал партнер, с которым они общались.

В общей сложности ученые организовали 1188 взаимодействий между парами одной этнической принадлежности и 1097 взаимодействий между людьми разных национальностей. Каждую пару ученые фотографировали - чтобы сравнить их анкеты и возможное внешнее сходство.

Что показали результаты исследования

Оказалось, что схожесть лиц в парах сыграло определенную роль в том, насколько привлекательными люди считали друг друга - чем больше они были похожи, тем более привлекательными считали своего партнера. То есть - им нравилось то лицо, которое было более всего похожим на их собственное.

Участники, как правило, считали более симпатичными людей своей национальности, чем другого этноса. А еще они оценивали партнера как более понимающего и того, кто заслуживает больше доверия - в том случае, когда он внешне напоминал их самих.

Ранее неоднократно указывалось, что "противоположности притягиваются", но речь шла скорее о внутренних качествах. А новое исследование показывает, что внешность все-таки имеет значение.

Люди выбирают представителей противоположного пола "похожих на себя" - буквально с первого взгляда.

А вот сохранится ли эта тенденция после длительного общения пары - ученым еще предстоит выяснить. Но уже сейчас можно сказать уверенно - при знакомстве человек чаще всего начинает интересоваться тем, у кого есть внешнее сходство с ним самим.