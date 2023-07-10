Скільки разів за життя людина може закохатися по-справжньому: відповідь психологів

Існує популярна теорія про те, що людина може закохатися по-справжньому лише тричі на життя. Зазвичай це перше кохання, потім - доросле і третє почуття - зріле. Але наукового підтвердження цієї теорії немає, а реальність доводить, що "кохання" може бути одне або навіть десяток за все життя.

Скільки ж людина насправді може закохатися за своє життя – читайте у матеріалі нижче.

Щоразу – як вперше

Насправді кожна людина потенційно може полюбити різну кількість разів у житті. І ця здатність залежить від його особистісних особливостей та функціонування психіки, і що найважливіше – від уміння кохати.

Почуття та емоції зберігаються у нашій пам'яті так само як і будь-яка інша інформація. Якщо почати згадувати досвід свого кохання або думати про іншу людину, коли вона не поряд, то є зміни в тілесних відчуттях, емоційному стані, думках – це і є кохання. Тому справжні почуття не зовсім викликаються іншою людиною, велику роль грає наш мозок.

А в нього є кумедна особливість - він здатний романтичне кохання переживати щоразу, начебто вперше. При цьому кожна нова закоханість від інших відрізнятиметься не силою почуття, а індивідуальними змінами, які відбуваються в людині з часом - у її картині світу, уявлення про стосунки, про інших людей, про себе.

Уявлення про кохання змінюється з часом і багато в чому це залежить від соціуму, в якому ми знаходимося. Почуття кохання пов'язане з біологічними факторами - роботою нейромедіаторів, а ще з соціальними - уявленням про кохання, про влаштування сім'ї та стосунки, моральні принципи.

Стандартів не існує

Британські вчені багато років тому провели цікавий експеримент – вони запросили 3000 добровольців обох статей та провели анкетування. Опитування показали, що всі учасники в середньому створювали пару кілька разів у житті, але по-справжньому кохали лише тричі. І лише останнє почуття, на їхню думку, було глибоким, щирим та справжнім.

Але насправді стандартів не існує. Комусь щастить практично відразу - пара створюється в юні роки та живе у коханні по 30-50-70 років. А хтось шукає "свою" людину дуже довго і в процесі встигає пережити кілька шлюбів, стосунків та низку різних закоханостей.

Перше кохання зазвичай яскраве і запам'ятовується - його пам'ятають майже всі люди на планеті. Вона має найсильніший вплив на подальше життя людини, тому що вчить керувати емоціями, висловлювати почуття, виявляти турботу, співпереживання, дотримуватися кордонів іншої людини та виявити свої власні.

Оскільки зазвичай таке кохання проявляється в підлітковому віці, до цих почуттів додаються ще й гормони, які пробуджують сексуальні відчуття. Юні люди покладають на це кохання всі свої очікування, потреби та мрії. Але сувора реальність показує, що зберегти ці почуття вдається лише одній парі з десяти - у середньому.

Друге кохання - спроби залікувати розбите серце, позбутися самотності. І часом такі стосунки егоїстичні. І часто вони також закінчуються невдачею. Тут спрацьовує багато чинників: минулий досвід, відсутність довіри та відкритості юності, накопичені емоції, бажання пом'якшити біль, позбутися самотності.

До речі, таких спроб може бути ще декілька і кожна – новий етап формування особистості. Якщо людина над собою не працює, вона щоразу робить ту саму помилку, тягне старий скелет з шафи в нові стосунки й не може досягти щастя.

Третє кохання - доросле і вже зріле почуття. Коли людина знімає рожеві окуляри та починає бачити перед собою реальну іншу людину. У такі стосунки йдуть не для того, щоб рани залікувати чи позбутися самотності, у них приходять психологічно дорослими та здоровими.

Зазвичай такі партнери не грають в ігри, не використовують маски, не підганяють партнера під свої очікування, не розчиняються один в одному, вони вміють говорити один з одним, зважати на чужі цінності та почуття, вміють конфліктувати та миритися, слухати та чути. Такі почуття можуть тривати багато років. І саме тому, що це почуття усвідомлене та доросле – люди схильні його вважати найсильнішим у своєму житті.

Психологи наголошують, що навіть усі ці три етапи деякі пари можуть пройти з одним і тим самим партнером - від першої закоханості до зрілого почуття. А дехто лишається на другому етапі та проходить його знову, з іншою людиною, оскільки помилок опрацьовано не було.

То скільки ж разів може закохатися людина?

Насправді почуття кохання не має обмежень. Якщо людина здатна відчувати це почуття, то вона може покохати щиро і сильно не одну, не трьох і навіть не п'ятьох людей. А стільки, скільки зустріне у своєму житті людей, які їй підходитимуть за різними параметрами.

Буває так, що людина втрачає того, кого вважала коханням свого життя – змінилися обставини чи трагічний випадок. І здається, що ще одне кохання зустріти неможливо. Але минає деякий час, біль притуплюється і місце для ще однієї людини знову з'являється. І це почуття теж може стати сильним та справжнім.