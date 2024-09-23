Як лузання насіння впливає на фігуру? Тренер Мандзяк "розкрив всі карти"

Насіння соняшника люблять чимало українців. Але чи корисно воно для здоров'я? А чи можна їсти цей продукт при схудненні?

На ці питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Чи можна їсти насіння соняшника при схудненні?

Віктор пояснив, що зазвичай лузгати насіння гарбуза сідають не для втамування голоду, а за компанію, нудьги перед телевізором тощо. Саме це є причиною переїдання і зовсім заважає втраті ваги, бо цей продукт дуже калорійний.

Ще однією причиною є те, що при споживанні насіння ви зазвичай зайняті іншою справою, тож ви можете зїсти набагато більше, бо не акцентуєте увагу саме на цей продукт.

"При відволікаючих факторах мозок не запам'ятовує кількість поглинутого провіанту, що важливо для насичення і ситості. Сємки проскакують дірку в обличчі непомітно, коли ти дивишся захоплюючі сторіси улюбленої блогерки. А з сємками проскакують і калорії", - наголосив тренер.

Насіння соняшника дуже калорійне

Запам'ятайте, що горіхи і насіння калорійні. В них міститься десь 600 калорій в 100 грамах, що в 18 разів більше, ніж в полуниці.

Щоправда, калорії в насіннях і горіхах заховані в клітинах, які міцно огортає клітковина.

Коли ми споживаємо насіння, багато клітинок залишається не ушкодженою. Звісно, ферменти частково проникають через стінки клітин і розщеплюють білки, жири і вуглеводи, але досить багато калорій проходять через наш шлунок.

Віктор нагадав, що в одному експерименті було показано, що 25% калорій з сирого мигдалю не засвоюється.

Але якщо з насіння засвоїться навіть 500 калорій, це дуже багато. Для прикладу, щоб спалити ці калорії потрібно дві години займатися силовими вправами.

"Насіння соняшника, як і будь-яке насіння - це корисна їжа, бо і жири ненасичені, бо клітковина, бо білок, бо всякі вітаміни. Але лузання насіння за компанію чи під пиво - це інша історія, яка має мало спільного зі здоров'ям", - зробив висновок Віктор Мандзяк.