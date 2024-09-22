Як правильно збирати і зберігати гарбузове насіння, щоб воно не втратило своєї користі

Гарбузове насіння - смачний продукт, який збагачений корисними речовинами. Проте, щоб не втрачати його хороших властивостей, важливо знати правила зберігання насінинок для їжі.

Як зібрати насіння

Для початку варто визначитися, з якого гарбуза можна збирати насіння. Експерти рекомендують брати плоди тих сортів, які достигли до заморозків і готові до тривалого зберігання.

Такий гарбуз можна внести в тепле приміщення на місяць для подальшого збору насінин. Але не затягуйте довго, інакше вони можуть почати готуватися до проростання.

Підготовлений гарбуз краще розрізати збоку, щоб насіння лишилося непошкодженим. Проте для своєї зручності, ви можете розрізати його навпіл.

Насіння треба повністю вибрати із серединки, добре помити проточною водою і промокнути паперовим рушником, який допоможе увібрати зайву вологу. Далі починається етап висушування.

Виберіть насіння з гарбуза (фото: Freepik)

Способи висушити гарбузове насіння

Природне сушіння підходить для тих, хто надає перевагу свіжому насінню. Щоправда, у такому разі доведеться чекати протягом кількох днів. Насінинки розкладіть рядочками і висушуйте.

Проте пам’ятайте, що сонячні промені не повинні потрапляти на насіння. Тому краще сушити його у напівтіні.

Також насіння можна посушити в духовці. Деко застеліть фольгою або пергаментом і викладіть туди насінини. Духовку треба добре прогріти, а потім зменшити температуру і тримати так протягом 30-40 хвилин.

Важливо помішувати його через кожні 5-10 хвилин. Інакше насіння може пересмажитися і стати несмачним.

Швидший спосіб сушіння - пательня. На неї треба вилити ложку олії, висипати насіння і смажити протягом 10-20 хвилин. Обов’язково помішуйте.

Готовність насіння визначати треба за кольором оболонок: вони стають жовтого кольору, і від них легко відстає плівка.

Умови зберігання

Гарбузове насіння треба зберігати у тканинному мішечку чи паперовому пакеті, які підвішуються до стелі чи полиці. Кімната, в якій буде мішечок, має бути з низькою вологістю та з обмеженою кількістю потрапляння сонячних променів.

Для тривалості зберігання важлива якість сушіння: чим менше в насінні вологості, тим довше і краще воно лежатиме. При порушенні умов зберігання продукт стане покриватися цвіллю, а смак набере гіркоти.