Как лузание семечек влияет на фигуру? Тренер Мандзяк "раскрыл все карты"

Семечки подсолнечника любят многие украинцы. Но полезны ли они для здоровья? А можно ли есть этот продукт при похудении?

На эти вопросы отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

Можно ли есть семечки подсолнуха при похудении?

Виктор объяснил, что обычно лузгать семена тыквы садятся не для утоления голода, а за компанию, скуки перед телевизором и тому подобное. Именно это причина переедания и вовсе мешает потере веса, потому что этот продукт очень калорийный.

Еще одной причиной является то, что при потреблении семян вы обычно заняты другим делом, так что вы можете съесть гораздо больше, потому что не акцентируете внимание именно на этом продукте.

"При отвлекающих факторах мозг не запоминает количество поглощенного провианта, что важно для насыщения и сытости. Семечки проскакивают в дырку в лице незаметно, когда ты смотришь увлекательные сторис любимой блоггерши. А с семечками проскакивают и калории", - подчеркнул тренер.

Семечки подсолнуха очень калорийны

Запомните, что орехи и семена калорийны. В них содержится около 600 калорий в 100 граммах, что в 18 раз больше, чем в клубнике.

Правда, калории в семенах и орехах спрятаны в клетках, крепко окутывающих клетчатку.

Когда мы потребляем семена, многие клетки остаются не поврежденными. Естественно, ферменты частично попадают через стены клеток и расщепляют белки, жиры и углеводы, но довольно много калорий проходят через наш желудок.

Виктор напомнил, что в одном эксперименте было показано, что 25% калорий из сырого миндаля не усваивается.

Но если из семян усвоится даже 500 калорий, это очень много. Например, чтобы сжечь эти калории нужно два часа заниматься силовыми упражнениями.

"Семена подсолнечника, как и любые семена - это полезная пища, потому что и жиры ненасыщенные, потому что клетчатка, потому что белок, потому что всякие витамины. Но лузание семечек за компанию или под пиво - это другая история, которая имеет мало общего со здоровьем", - подытожил Виктор Мандзяк.