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Як легко відрізнити їстівний гриб від небезпечного: просте правило для всіх випадків

Як відрізнити їстівні гриби - просте правило (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

У грибному царстві існують десятки тисяч видів, і не всі вони безпечні для людини. Проте є просте правило, яке допомагає навіть новачкам: є ознака, яку майже завжди мають тільки їстівні гриби.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, яку зовнішню ознаку мають тільки їстівні гриби.

Гриби трубчасті чи пластинчасті: як розпізнати

Основна відмінність усіх грибів - це структура нижньої частини шапки. 

У трубчастих грибів вона складається з дрібних пор, схожих на губку. Якщо притиснути таку шапку пальцем, вона пружинить, і з неї можуть виділитися краплі вологи - це пори, через які гриб розсіює спори.

У пластинчастих грибів під шапкою розташовані тонкі "пелюстки" - пластинки, які йдуть від ніжки до країв шапки. Саме в пластинках зберігаються спори, і саме серед таких грибів найчастіше зустрічаються отруйні. 

Для новачків найпростіше правило таке: якщо у гриба губчастий низ - це, скоріше за все, добрий гриб, а якщо пластинчастий - краще утриматися, особливо якщо не маєте досвіду.
Так виглядає нижня сторона шапки пластинчастих грибів (фото: Вікіпедія)

Смачні та безпечні трубчасті гриби

Білий гриб (боровик)

Найцінніший гриб українських лісів, з м’ясистою шапкою та товстою ніжкою. Має приємний горіховий аромат і залишається смачним навіть після сушіння.

Підберезовик

Росте під березами, має сіро-коричневу шапку і світлу пористу губку. Добре смакує в смаженому чи тушкованому вигляді.

Підосичник

Має яскраво-помаранчеву або червону шапку, міцну ніжку і білу губку. Один із найбільш поживних грибів, який легко впізнати.

Моховик

Невеликий гриб із бархатистою шапкою і м’якою губкою, часто зростає на моху. Їстівний, хоча трохи водянистий - краще готувати його з іншими грибами.

Маслюк

Має жовтувату м’якоть і слизьку блискучу шапку, часто вкриту слизом. Перед приготуванням її варто очистити від шкірки.

Дубовик

Має темну, майже чорну шапку і червонувату м’якоть, яка на зрізі синіє. Їстівний, але потребує ретельного термічного оброблення.
Трубчасті гриби відрізняються структурою поверхні (фото: Вікіпедія)

Небезпечні пластинчасті гриби, які краще не чіпати

Серед пластинчастих грибів трапляються і їстівні, але відрізнити їх від отруйних - завдання для досвідченого грибника. 

Найнебезпечніший з них - бліда поганка. Вона має білу або зеленкувату шапку, пластинки й ніжку з "спідничкою". Навіть невеликий шматочок цього гриба викликає важке отруєння, яке часто закінчується смертю. 

Інша небезпека - мухомор червоний, який хоч і яскравий, але може здаватися "казковим" дітям. Він містить токсини, що вражають нервову систему. Також слід остерігатися мухомора пантерного - його часто плутають з шампіньйоном через подібність кольору. 

Небезпечні й опеньки несправжні, що ростуть групами - їх легко сплутати з їстівними видами, але вони викликають отруєння з галюцинаціями та блювотою. Тому головне правило: якщо гриб має пластинки і ви не на 100% впевнені в його безпечності - краще обійти його стороною.
Бліда поганка (фото: Вікіпедія)

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти "Відкритий ліс", Gribi.net.ua, Вікіпедія.

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