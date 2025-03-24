Три незвичайні весняні гриби, які дуже легко впізнати та знайти

Весняний грибний сезон хоч і короткий, проте насичений різноманіттям цікавих знахідок. Щойно тане сніг, у лісах можна знайти перші весняні гриби, які є справжньою нагородою для уважних грибників.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про три смачних весняних гриба, які дуже легко впізнати та знайти.

Гігрофор ранній

Гігрофор ранній (Hygrophorus marzuolus), або гігрофор березневий, з’являється у лісах вже ранньою весною. Його можна знайти у гірських районах, де він пробивається крізь товстий шар опалого листя.

Цей гриб маловідомий серед українських грибників, тому інформація про його знахідки трапляється рідко. Він має світло-сіру або сіро-буру шапку, що добре маскується серед природного лісового покриву.

Попри те, що про нього згадують у багатьох книгах, у реальності його знаходять нечасто. Можливо, це пов’язано з тим, що гігрофори ранні ростуть лише у певних місцях і їх не так просто помітити. Проте справжні поціновувачі весняного грибного полювання можуть спробувати знайти цей делікатес у хвойних та змішаних лісах.

Гігрофор ранній (фото: Вікіпедія)

Сморчкові шапочки

Уже наприкінці березня в лісах починають з’являтися сморчкові шапочки (Verpa bohemica). Вони відрізняються від справжніх сморчків тим, що край їхньої шапки залишається вільним, а не приростає до ніжки.

Цей гриб любить рости у вологих місцях, особливо серед осикового опаду. Часто його можна побачити прямо у талих калюжах або біля струмків, де він з’являється групами. Сезон сморчкової шапочки триває недовго - всього два тижні, після чого гриб швидко зникає.

Грибники цінують його за ніжний смак і можливість урізноманітнити весняний раціон. Варто пам’ятати, що перед вживанням сморчкові шапочки слід обов’язково проварювати, адже у сирому вигляді вони можуть містити токсини.

Ще одним цікавим весняним грибом є шапочка конична (Verpa conica). Вона зовні нагадує сморчкову шапочку, але має більш витягнуту, неправильну форму. На відміну від класичних грибів, під її шапкою немає ані пластинок, ані пор, що робить її вигляд унікальним. Шапочка конична зустрічається у тих самих місцях, що й сморчкові шапочки - у вологих низинах та біля осик.

Сморчкова шапочка (фото: Вікіпедія)

Саркосцифа червона

На старих гниючих деревах, особливо у місцях із вологим ґрунтом, з’являється яскрава саркосцифа киноварно-червона (Sarcoscypha coccinea). Її яскраво-червоні плодові тіла привертають увагу та виглядають немов маленькі квіти.

Хоча саркосцифа вважається їстівною, її кулінарна цінність досить низька через крихку структуру. Втім, вона точно додає весняному лісу неповторного забарвлення і радує грибників своєю появою.

Саркосцифа червона (фото: Вікіпедія)

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