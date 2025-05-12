Как легко отличить съедобный гриб от опасного: простое правило для всех случаев

Грибы трубчатые или пластинчатые: как распознать

Основное отличие всех грибов - это структура нижней части шапки.

У трубчатых грибов она состоит из мелких пор, похожих на губку. Если прижать такую шапку пальцем, она пружинит, и из нее могут выделиться капли влаги - это поры, через которые гриб рассеивает споры.

У пластинчатых грибов под шапкой расположены тонкие "лепестки" - пластинки, которые идут от ножки к краям шапки. Именно в пластинках хранятся споры, и именно среди таких грибов чаще всего встречаются ядовитые.

Для новичков самое простое правило таково: если у гриба губчатый низ - это, скорее всего, хороший гриб, а если пластинчатый - лучше воздержаться, особенно если не имеете опыта.

Так выглядит нижняя сторона шляпки пластинчатых грибов (фото: Википедия)

Вкусные и безопасные трубчатые грибы

Белый гриб (боровик)

Самый ценный гриб украинских лесов, с мясистой шапкой и толстой ножкой. Имеет приятный ореховый аромат и остается вкусным даже после сушки.

Подберезовик

Растет под березами, имеет серо-коричневую шапку и светлую пористую губку. Хорошо подходит в жареном или тушеном виде.

Подосиновик

Имеет ярко-оранжевую или красную шапку, крепкую ножку и белую губку. Один из самых питательных грибов, который легко узнать.

Моховик

Небольшой гриб с бархатистой шапкой и мягкой губкой, часто растет на мху. Съедобный, хотя немного водянистый - лучше готовить его с другими грибами.

Масленок

Имеет желтоватую мякоть и скользкую блестящую шапку, часто покрытую слизью. Перед приготовлением ее стоит очистить от кожуры.

Дубовик

Имеет темную, почти черную шапку и красноватую мякоть, которая на срезе синеет. Съедобен, но требует тщательной термической обработки.

Трубчатые грибы отличаются структурой поверхности (фото: Википедия)

Опасные пластинчатые грибы, которые лучше не трогать

Среди пластинчатых грибов попадаются и съедобные, но отличить их от ядовитых - задача для опытного грибника.

Самый опасный из них - бледная поганка. Она имеет белую или зеленоватую шапку, пластинки и ножку с "юбочкой". Даже небольшой кусочек этого гриба вызывает тяжелое отравление, которое часто заканчивается смертью.

Другая опасность - мухомор красный, который хоть и яркий, но может казаться "сказочным" детям. Он содержит токсины, поражающие нервную систему. Также следует остерегаться мухомора пантерного - его часто путают с шампиньоном из-за сходства цвета.

Опасны и опята ложные, растущие группами - их легко спутать со съедобными видами, но они вызывают отравление с галлюцинациями и рвотой. Поэтому главное правило: если гриб имеет пластинки и вы не на 100% уверены в его безопасности - лучше обойти его стороной.

Бледная поганка (фото: Википедия)