Не на нитці і не в печі. Названо найкращий спосіб сушити гриби

Сушені гриби - незамінне доповнення до супів чи соусів. Але, виявляється, сушити гриби на нитках або в печі - не найкращий спосіб зберегти гриби на зиму.

Про те, як найкраще сушити гриби вдома, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на польське видання Onet .

Як найкраще сушити гриби

Традиційні методи сушіння грибів часто передбачають використання духовки, сушарки або мотузок, але є простіший і не менш ефективний спосіб, який дозволить вам насолоджуватися ароматом грибів ще довгі місяці.

Виявляється, сушити гриби можна за допомогою звичайного холодильника. Це ідеальна альтернатива для тих, хто не має традиційного сушильного обладнання або просто має обмежений простір.

Процес не тільки простий, але й гарантує, що гриби довше зберігають свій природний аромат і смак.

Як сушити гриби у холодильнику

Спочатку необхідно ретельно почистити гриби, бажано за допомогою вологої тканини або м'якої щітки. Потім гриби треба нарізати скибочками завтовшки приблизно 0,5 см.

Щоб засушити гриби в холодильнику, підготуйте полицю, бажано на верхньому рівні, де циркуляція повітря найбільш ефективна. Застеліть полицю папером для випічки і розкладіть на ній гриби так, щоб між шматочками була певна відстань.

Щоб зменшити вологість у холодильнику та запобігти плісняві, можна використати поглинач вологи - як магазинний, так і саморобний. Після цього знадобиться лише терпіння, оскільки процес сушіння може зайняти кілька днів.

Коли гриби засушаться до бажаного результату, розкладіть їх по герметичних контейнерах та зберігайте у темному і сухому місці.

Однак варто пам'ятати, що не всі види грибів можна засушити. Як зазначають, ідеальні види для засушування - підосичники та боровики.

Уникайте сушіння грибів з високим вмістом рідини, таких як маслюки або лисички, оскільки в цьому випадку ризик появи плісняви вищий. Гриби з оборками під капелюшком також краще готувати одразу, аніж сушити.