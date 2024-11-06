Як легко поділитися своїм екраном MacBook з іншими користувачами

Спільне використання екрану на Macbook за допомогою DeskPad

DeskPad - це безкоштовний додаток для Mac, який створює віртуальний другий монітор в окремому вікні. Ідея полягає в тому, що ви переміщаєте своє програмне забезпечення для презентацій на цей дисплей і ділитеся ним, а потім використовуєте решту вашого реального дисплея, щоб бачити свої нотатки та чат потоку.

Використання додатка просте: встановіть і відкрийте його - ви побачите вікно, що показує повний робочий стіл Mac. Це симульований дисплей - ви навіть можете налаштувати його в Системних налаштуваннях.

Тут ви можете відрегулювати роздільну здатність дисплея - встановіть його нижче, якщо ваші презентації схильні до лагів. Ви також можете натиснути кнопку "Розташувати", щоб вирішити, на який бік екрану потрібно перемістити мишу, щоб увійти на віртуальний дисплей.

Далі ви можете підготуватися до презентації. Помістіть програмне забезпечення для презентації на віртуальний дисплей DeskPad та встановіть його на повний екран. Потім, коли ви ділитеся своїм екраном у Zoom або подібному програмному забезпеченні, виберіть дисплей DeskPad.

Zoom транслюватиме весь віртуальний дисплей, начебто справжній. Тепер ви можете організувати екран так, як вам подобається. З презентацією на весь екран у вікні DeskPad ви можете розмістити свої нотатки та все інше в окремих вікнах.

Спільне використання екрану на Macbook за допомогою DeskPad (фото: Lifehacker)