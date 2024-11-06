Как легко поделиться своим экраном MacBook с другими пользователями

Совместное использование экрана на Macbook с помощью DeskPad

DeskPad - это бесплатное приложение для Mac, которое создает виртуальный второй монитор в отдельном окне. Идея заключается в том, что вы перемещаете свое программное обеспечение для презентаций на этот дисплей и делитесь им, а затем используете остальную часть вашего реального дисплея, чтобы видеть свои заметки и чат потока.

Использование приложения простое: установите и откройте его - вы увидите окно, показывающее вам полный рабочий стол Mac. Это симулированный дисплей - вы даже можете настроить его в Системных настройках.

Здесь вы можете отрегулировать разрешение дисплея - установите его ниже, если ваши презентации склонны к лагам. Вы также можете нажать кнопку "Расположить", чтобы решить, на какую сторону экрана вам нужно переместить мышь, чтобы войти на виртуальный дисплей.

Далее вы можете подготовиться к своей презентации. Поместите программное обеспечение для презентации на виртуальный дисплей DeskPad и установите его на полный экран. Затем, когда вы будете делиться своим экраном в Zoom или подобном программном обеспечении, выберите дисплей DeskPad.

Zoom будет транслировать весь виртуальный дисплей, как будто это настоящий. Теперь вы можете организовать свой экран так, как вам нравится. С презентацией на весь экран в окне DeskPad вы можете расположить свои заметки и все остальное в отдельных окнах.

Совместное использование экрана на Macbook с помощью DeskPad (фото: Lifehacker)