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Как легко поделиться своим экраном MacBook с другими пользователями

Как быстро и просто делиться экраном MacBook с другими (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Независимо от того, используете ли вы Zoom, Skype, Teams или другие приложения для видеоконференций, функция совместного использования экрана является одной из самых востребованных.

О том, как легко и быстро поделиться своим экраном MacBook, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker.

Совместное использование экрана на Macbook с помощью DeskPad

DeskPad - это бесплатное приложение для Mac, которое создает виртуальный второй монитор в отдельном окне. Идея заключается в том, что вы перемещаете свое программное обеспечение для презентаций на этот дисплей и делитесь им, а затем используете остальную часть вашего реального дисплея, чтобы видеть свои заметки и чат потока. 

Использование приложения простое: установите и откройте его - вы увидите окно, показывающее вам полный рабочий стол Mac. Это симулированный дисплей - вы даже можете настроить его в Системных настройках. 

Здесь вы можете отрегулировать разрешение дисплея - установите его ниже, если ваши презентации склонны к лагам. Вы также можете нажать кнопку "Расположить", чтобы решить, на какую сторону экрана вам нужно переместить мышь, чтобы войти на виртуальный дисплей.  

Далее вы можете подготовиться к своей презентации. Поместите программное обеспечение для презентации на виртуальный дисплей DeskPad и установите его на полный экран. Затем, когда вы будете делиться своим экраном в Zoom или подобном программном обеспечении, выберите дисплей DeskPad. 

Zoom будет транслировать весь виртуальный дисплей, как будто это настоящий. Теперь вы можете организовать свой экран так, как вам нравится. С презентацией на весь экран в окне DeskPad вы можете расположить свои заметки и все остальное в отдельных окнах.  

Совместное использование экрана на Macbook с помощью DeskPad (фото: Lifehacker)

У нас также есть материал про полезные советы, с помощью которых можно перезапустить Macbook и не потерять все данные.

А еще мы писали про 8 незаменимых аксессуаров для MacBook, с помощью которых улучшится ваша продуктивность.

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