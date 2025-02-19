Как лучше всего есть яйца на завтрак в холодное время года

Яйца на завтрак - это не только вкусно, но и полезно, особенно в холодное время года, когда наш организм нуждается в дополнительной энергии и тепле.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в каком виде лучше всего готовить яйца на завтрак, когда за окном минусовая температура.

Почему яйца - идеальный выбор для зимнего завтрака?

Яйца - это источник высококачественного белка, который необходим для поддержания энергии и мышечной массы, особенно важных зимой, когда мы меньше двигаемся. Белок способствует термогенезу - процессу выработки тепла в организме, помогая согреться изнутри.

Кроме того, яйца богаты витаминами и минералами, включая витамин D, которого часто не хватает зимой из-за нехватки солнечного света. А также витамины группы B, селен и холин, необходимые для нервной системы и иммунитета, которые особенно уязвимы в холодный период.

В каком виде яйца лучше всего есть зимой?

Скрембл

Классика зимнего завтрака. Горячая, нежная и сытная яичница-болтунья идеально подходит для холодной погоды. Добавьте к ней тертый сыр, зелень, нарезанные помидоры или грибы для дополнительной питательности и вкуса. Специи, такие как черный перец, паприка или немного острого перца чили, помогут согреться.

Омлет

Омлет - это универсальное блюдо, которое можно наполнить любыми ингредиентами на ваш вкус. В холодное время особенно вкусными будут омлеты с овощами, такими как брокколи, цветная капуста, шпинат или тыква. Сыр, ветчина или грибы также прекрасно дополнят омлет, делая его еще более сытным и согревающим. Для зимнего варианта омлета можно использовать более насыщенные специи, такие как мускатный орех или имбирь.

Яйца пашот в горячем бульоне

Этот вариант завтрака - настоящая находка для холодного утра! Нежные яйца пашот, плавающие в горячем, ароматном бульоне, не только согреют, но и насытят организм жидкостью, что важно зимой, когда воздух сухой, а риск обезвоживания возрастает. Бульон может быть куриным, овощным или грибным. Добавьте в него зелень, специи и кусочки вареного мяса или птицы для более сытного варианта.

Глазунья уступает этим трем вариантам завтрака, потому что это блюдо тяжелее для пищеварения из-за использования масла или жира для жарки. Если вы выбираете жареные яйца, лучше готовить их на небольшом количестве авокадового масла или на воде на антипригарной сковороде.

А вот от употребления сырых яиц лучше отказаться вообще. Во-первых, это опасно в любое время года из-за риска сальмонеллеза. Однако, зимой-в начале весны, когда иммунная система ослаблена, риск заболеть может быть выше. Кроме того, сырые яйца не согревают и могут быть более тяжелыми для переваривания.