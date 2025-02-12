Чоловік їв по 30 яєць на день - і ось що зним стало (відео)

У Японії Джозеф Еверетт їв по 30 яєць в день та збільшив свою м’язову силу. Він кожного дня записував на відео свій прогрес та показав, як змінилось його тіло.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube -канал "What I've Learned".

Деталі яєчної дієти

Чоловік вирішив з’їсти 1000 яєць протягом місяця, щоб перевірити твердження бодибілдер про те, що ця дієта ефективна для нарощування м’язів.

Разом із дивним розпорядком харчування, який включав омлети з яєчним білком, смузі та вечері з сирими яйцем і рисом, він почав займатися фітнесом, орієнтованим на важку атлетику і записав свій прогрес у відео. Джозеф Еверетт їв по 30 яєць на день (скриншот з відео)

Перед початком експерименту Еверетт виміряв свою початкову вагу та виконував чотири вправи - підйом штанги, станову тягу, присідання і жим лежачи.

Йому також зробили аналізи крові до і після місяця, щоб визначити інші аспекти його здоров’я, такі як вироблення тестостерону та рівень холестерину.

До кінця експерименту він набрав значних 6 кг м’язової маси зі своєї початкової ваги в 78 кг.

Його фізичні показники також покращилися, він зміг підняти на 20 кг більше ваги, ніж на початку.

Що сталось з організмом чоловіка

Результати аналізів показали зниження небезпечного типу жиру в крові під назвою тригліцериди, що пов’язано з високим ризиком інсульту та серцевих нападів.

Він доповнював свої 30 яєць на день тарілкою рису, порцією яловичини, невеликою кількістю йогурту, трохи фруктами і медом, а іноді протеїновими батончиками.

Джозеф Еверетт їв по 30 яєць на день (скриншот з відео)

Загалом це еквівалентно вживанню від 3300 до 3700 калорій на день.

Відомо, що яйця є хорошим джерелом білка, необхідного для нарощування м’язів. Вони також містять багато вітамінів і мінералів, включаючи кальцій, залізо, цинк і калій, що зміцнює кісткову тканину.