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Як краще готувати буряк для його максимальної користі

Фото: Як правильно готувати буряк (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Буряк входить в топ-10 продуктів з найпотужнішим антиоксидантним потенціалом. Цей потенціал забезпечують його кольорові пігменти бурякового кольору.

Як краще готувати овоч для його максимальної користі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram дієтолога Сніжна Ворошилової.

Як краще готувати буряк

Надмірна та/або тривала температурна обробка руйнує антиоксидантні речовини в буряку, варіння їх виварює у воду, яку ви потім зливаєте.

Найкращим методом дієтолог вважає приготування на пару. 

Переваги готування буряка на пару

  • Швидке приготування (40 хвилин готуються невеликі буряки)
  • Дуже легко готувати, помити та поставити у пароварку
  • Лагідно (більшість пігментів зберігається в буряку, не виварюючись в воду, руйнується невелика частка, бо температура обробки невисока)
  • Зручно, бо можна приготувати 2-3 буряки, не кочегарити духовку

В духовці також можна готувати, він навіть смачніше, бо стає солодше через зневоднення, поради:

  • запікати буряк краще у фользі, інакше бурячок може зверху згоріти, а всередині залишиться сирим, або сильно висушитися
  • запікати слід цілим, інакше потече сік та почне горіти. А цілий готується довше - то ж довше має високотемпературний вплив (190-200 градусів)
  • слід обирати невеликі буряки, великі готуються дуууже довго і буває так, що в середині все одно залишаються твердими
  • доведеться перевіряти зубочисткою готовність

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