Як краще готувати буряк для його максимальної користі
Фото: Як правильно готувати буряк (pixabay.com)
Буряк входить в топ-10 продуктів з найпотужнішим антиоксидантним потенціалом. Цей потенціал забезпечують його кольорові пігменти бурякового кольору.
Як краще готувати овоч для його максимальної користі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram дієтолога Сніжна Ворошилової.
Як краще готувати буряк
Надмірна та/або тривала температурна обробка руйнує антиоксидантні речовини в буряку, варіння їх виварює у воду, яку ви потім зливаєте.
Найкращим методом дієтолог вважає приготування на пару.
Переваги готування буряка на пару
- Швидке приготування (40 хвилин готуються невеликі буряки)
- Дуже легко готувати, помити та поставити у пароварку
- Лагідно (більшість пігментів зберігається в буряку, не виварюючись в воду, руйнується невелика частка, бо температура обробки невисока)
- Зручно, бо можна приготувати 2-3 буряки, не кочегарити духовку
В духовці також можна готувати, він навіть смачніше, бо стає солодше через зневоднення, поради:
- запікати буряк краще у фользі, інакше бурячок може зверху згоріти, а всередині залишиться сирим, або сильно висушитися
- запікати слід цілим, інакше потече сік та почне горіти. А цілий готується довше - то ж довше має високотемпературний вплив (190-200 градусів)
- слід обирати невеликі буряки, великі готуються дуууже довго і буває так, що в середині все одно залишаються твердими
- доведеться перевіряти зубочисткою готовність