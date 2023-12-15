Как лучше готовить свеклу для ее максимальной пользы
Фото: Как правильно готовить свеклу (pixabay.com)
Свекла входит в топ-10 продуктов с мощнейшим антиоксидантным потенциалом. Этот потенциал обеспечивают его цветовые пигменты свекловичного цвета.
Как лучше готовить овощ для его максимальной пользы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Instagram диетолога Снежной Ворошиловой.
Как лучше готовить свеклу
Чрезмерная и/или длительная температурная обработка разрушает антиоксидантные вещества в свекле, варку их вываривают в воду, которую вы затем сливаете.
Лучшим методом диетолог считает приготовление на пару.
Преимущества приготовления свеклы на пару
- Быстрое приготовление (40 минут готовится небольшая свекла)
- Очень легко готовить, помыть и поставить в пароварку
- Нежно (большинство пигментов хранится в свекле, не вывариваясь в воду, разрушается небольшая доля, потому что температура обработки невысока)
- Удобно, потому что можно приготовить 2-3 свеклы, не кочегарить духовку.
В духовке также можно готовить, он даже вкуснее, потому что становится слаще из-за обезвоживания, совета:
- запекать свеклу лучше в фольге, иначе свекла может сверху сгореть, а внутри останется сырой, или сильно высушиться
- запекать следует целиком, иначе потечет сок и начнет гореть. А целый готовится дольше – то же дольше оказывает высокотемпературное воздействие (190-200 градусов)
- следует выбирать небольшую свеклу, большие готовятся очень долго и бывает так, что внутри все равно остаются твердыми
- придется проверять зубочисткой готовность