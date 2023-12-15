RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как лучше готовить свеклу для ее максимальной пользы

Фото: Как правильно готовить свеклу (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Свекла входит в топ-10 продуктов с мощнейшим антиоксидантным потенциалом. Этот потенциал обеспечивают его цветовые пигменты свекловичного цвета.

Как лучше готовить овощ для его максимальной пользы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Instagram диетолога Снежной Ворошиловой.

Как лучше готовить свеклу

Чрезмерная и/или длительная температурная обработка разрушает антиоксидантные вещества в свекле, варку их вываривают в воду, которую вы затем сливаете.

Лучшим методом диетолог считает приготовление на пару.

Преимущества приготовления свеклы на пару

  • Быстрое приготовление (40 минут готовится небольшая свекла)
  • Очень легко готовить, помыть и поставить в пароварку
  • Нежно (большинство пигментов хранится в свекле, не вывариваясь в воду, разрушается небольшая доля, потому что температура обработки невысока)
  • Удобно, потому что можно приготовить 2-3 свеклы, не кочегарить духовку.

В духовке также можно готовить, он даже вкуснее, потому что становится слаще из-за обезвоживания, совета:

  • запекать свеклу лучше в фольге, иначе свекла может сверху сгореть, а внутри останется сырой, или сильно высушиться
  • запекать следует целиком, иначе потечет сок и начнет гореть. А целый готовится дольше – то же дольше оказывает высокотемпературное воздействие (190-200 градусов)
  • следует выбирать небольшую свеклу, большие готовятся очень долго и бывает так, что внутри все равно остаются твердыми
  • придется проверять зубочисткой готовность

Читайте также 5 секретов квашеной капусты, без которых она не выйдет никогда.

А также сообщали, кому нельзя есть квашеную капусту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниесвекла