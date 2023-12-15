Як краще готувати буряк для його максимальної користі

Буряк входить в топ-10 продуктів з найпотужнішим антиоксидантним потенціалом. Цей потенціал забезпечують його кольорові пігменти бурякового кольору.

Як краще готувати овоч для його максимальної користі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram дієтолога Сніжна Ворошилової.

В духовці також можна готувати, він навіть смачніше, бо стає солодше через зневоднення, поради:

Надмірна та/або тривала температурна обробка руйнує антиоксидантні речовини в буряку, варіння їх виварює у воду, яку ви потім зливаєте.

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