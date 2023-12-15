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Как лучше готовить свеклу для ее максимальной пользы

Пятница 15 декабря 2023 14:30
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Как лучше готовить свеклу для ее максимальной пользы Фото: Как правильно готовить свеклу (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Свекла входит в топ-10 продуктов с мощнейшим антиоксидантным потенциалом. Этот потенциал обеспечивают его цветовые пигменты свекловичного цвета.

Как лучше готовить овощ для его максимальной пользы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Instagram диетолога Снежной Ворошиловой.

Как лучше готовить свеклу

Чрезмерная и/или длительная температурная обработка разрушает антиоксидантные вещества в свекле, варку их вываривают в воду, которую вы затем сливаете.

Лучшим методом диетолог считает приготовление на пару.

Преимущества приготовления свеклы на пару

  • Быстрое приготовление (40 минут готовится небольшая свекла)
  • Очень легко готовить, помыть и поставить в пароварку
  • Нежно (большинство пигментов хранится в свекле, не вывариваясь в воду, разрушается небольшая доля, потому что температура обработки невысока)
  • Удобно, потому что можно приготовить 2-3 свеклы, не кочегарить духовку.

В духовке также можно готовить, он даже вкуснее, потому что становится слаще из-за обезвоживания, совета:

  • запекать свеклу лучше в фольге, иначе свекла может сверху сгореть, а внутри останется сырой, или сильно высушиться
  • запекать следует целиком, иначе потечет сок и начнет гореть. А целый готовится дольше – то же дольше оказывает высокотемпературное воздействие (190-200 градусов)
  • следует выбирать небольшую свеклу, большие готовятся очень долго и бывает так, что внутри все равно остаются твердыми
  • придется проверять зубочисткой готовность

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