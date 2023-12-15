Как лучше готовить свеклу для ее максимальной пользы

Свекла входит в топ-10 продуктов с мощнейшим антиоксидантным потенциалом. Этот потенциал обеспечивают его цветовые пигменты свекловичного цвета.

Как лучше готовить овощ для его максимальной пользы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Instagram диетолога Снежной Ворошиловой.

В духовке также можно готовить, он даже вкуснее, потому что становится слаще из-за обезвоживания, совета:

Чрезмерная и/или длительная температурная обработка разрушает антиоксидантные вещества в свекле, варку их вываривают в воду, которую вы затем сливаете.

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