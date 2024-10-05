Як королівська родина образила Меган Маркл: "Найбільша зневага, яку можна уявити"

Ставлення королівської сім'ї до Меган Маркл

Королівський експерт Енді Барр заявляє, що минулого року монархія не привітала обраницю принца Гаррі з днем народження.

"Зазвичай такі добрі побажання публікуються рівно о 9-й ранку. Герцогиня Сассекська святкувала свій день народження у серпні 2023 року в стилі Монтесіто. 6 серпня 2023 року їй виповнилося 42, і королівська родина, мабуть, зневажливо поставилася до неї, не повідомивши про цей знаменний день. Цього року в соцмережах про Маркл теж нічого не говорили", - зазначається у джерелі.

Меган Маркл має напружені стосунки з королівською родиною (фото: Getty Images)

Енді Барр розповів, що "іноді найпотужнішим повідомленням, яке ви можете надіслати, є те, що ви не робите абсолютно нічого". Він упевнений, що за лаштунками були комунікації, аби привітати її з днем народження, але мовчання в соціальних мережах - це, за його словами, "найбільша британська зневага, яку можна собі уявити".

Експерт пояснив, що "сучасні соціальні медіа можуть сказати, що все добре, навіть коли це явно не так".

"Якби королівська родина щось сказала, це було б занадто проаналізовано. Можливо, вони вважали за краще обрати мовчання", - пояснив Енді.

Окрім того, фахівець назвав британську монархію "майстром довготривалої гри".

"Її представники не збираються забувати ті клопоти та біль, які Меган і Гаррі заподіяли своїми вчинками всім іншим. Можливо, настав час Меган і Гаррі зробити висновки", - додав фахівець.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

Інший спеціаліст, Бен Остін, заявив, що монархія могла не привітати Меган з днем народження публічно, як робила це раніше, щоб підкреслити напружені стосунки між ними.

"Це сталося після того, як Гаррі та Меган залишили посади членів королівської родини. Адже в минулому цей день відзначався особами королівської сім'ї, що приводить нас до висновку: під поверхнею може ховатися набагато глибше повідомлення", - каже чоловік.

Нагадаємо, у 2020 році принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від королівських обов'язків і переїхали до США. Вони мешкають у Монтесіто, Каліфорнія, де вирішили розпочати нове життя. Зіркова пара проживає у районі Санта-Барбара разом із двома маленькими дітьми - сином Арчі та донькою Лілібет.