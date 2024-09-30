Гаррі і Меган хочуть будувати окреме професійне життя: що про це кажуть королівські експерти

Принц Гаррі та Меган Маркл зосередилися на розвитку власних проєктів після того, як спроби просувати спільний глобальний бренд Success не принесли очікуваних результатів. Королівські експерти висловили свої думки щодо цього і пояснили, чому так могло статися.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Express .

Що відомо про проєкти Гаррі та Меган

Гаррі зосередився на сольних виступах, пов'язаних з просуванням його благодійної діяльності, тоді як Меган зайнялася новим брендом American Riviera Orchard і кулінарним шоу, яке має відношення і до інших її видів діяльності.

Королівські експерти пояснили, чому зусилля пари щодо просування спільного глобального бренду та представлення себе як сильної пари не спрацювали.

Гаррі та Меган займаються розвитком власних проєктів (Фото: Getty Images)

Колумністка Анджела Моллард зазначила, що експредставники королівської родини, ймовірно, прагнули наслідувати приклад Мішель і Барака Обами або стати наступними Джорджем і Амаль Клуні. Проте в їхньому випадку зробити це не вдалося, і тепер вони більше зосереджені на розвитку окремих професійних шляхів.

"Вони ніби керують окремо, замість того, щоб працювати як команда, і стають двома особистостями, які займаються різними кар’єрами", - каже експертка.

Луїза Робертс, співробітниця Sky News, зазначила, що бренд Success залишається чинним підприємством, яке потребує подальшого розвитку.

"Я думаю, що їм обом потрібно використовувати свої сильні сторони", - підкреслила вона.

Ще однією помилкою експертка назвала те, що Гаррі та Меган прив'язали свої особисті почуття та історію кохання до професійних обов'язків. Вони, за її словами, побудували "велику історію спокути, свободи та втечі від королівської родини", що не принесло їм тих результатів, на які вони очікували.

Кілька років тому пара прийняла рішення переїхати до США (Фото: Getty Images)

Нагадаємо, що у 2020 році принц Гаррі та Меган Маркл вирішили відійти від королівського життя у Великій Британії та обрати "вільніший" спосіб життя. Вони відмовилися від своїх обов'язків і переїхали разом із двома дітьми до Каліфорнії.

Водночас у мережі продовжують обговорювати напружені стосунки Гаррі з батьком та іншими членами королівської родини. Зокрема, вони конфліктують на тлі того, що герцог Сассекський хоче особистої охорони під час перебування у Великій Британії, проте представники монархії не підтримують його у цьому бажанні.

Також відомо, що під час поїздок до Сполученого Королівства Меган не супроводжує Гаррі, а залишається вдома з дітьми.