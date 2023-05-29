Як користуватись кондиціонером, щоб не захворіти через нього: лікарі пояснили головні правила

Порятунком від літньої спеки є кондиціонери, які здатні підтримувати комфортну температуру у приміщенні. Однак побутує думка, що вони можуть спричинити ряд хвороб.
Про те, чи дійсно кондиціонер може викликати хвороби і як правильно потрібно ним користуватись, пояснюють лікарі із клініки Rhinoklinaca в Instagram.
"Час поговорити про міфи та правила безпечного користування кондиціонерами. Чи можна захворіти від кондиціонера? Так, на легіонельоз", - кажуть медики.
При цьому вони наголошують, що це доволі рідкісна недуга, збудником якої є бактерії, які можуть мешкати у водній суміші, що охолоджує кондиціонер.
"Якщо ви жодного разу не чулу про цю хворобу, можете запевнитись, наскільки рідко на неї хворіють", - додають лікарі.
1. Потрібно зволожувати повітря та провітрювати кімнату. Кондиціонер охолоджує повітря, яке вже є в кімнаті, тому треба періодично провітрювати приміщення. Це не шкодить кондиціонеру, але підвищує електровитрати.
2. Слід регулярно чистити фільтри - раз на 2 місяці. В інтернеті є ряд відео, які показують, як це можна зробити швидко в домашніх умовах. Або ж можете щоразу викликати на дім фахівця.
3. Раз на рік запрошуйте майстра для повної чистки.
4. Направляйте повітря у стелю або регулюйте рух повітря в той чи інший бік, щоб холодні потоки рівномірно розвіювалися по кімнаті.
5. Визначте для себе комфортну температуру повітря у приміщенні та відповідно до неї поступово знижуйте температуру після повернення зі спекотної вулиці.
Раніше ми писали про те, як охолодити квартиру без кондиціонера.
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