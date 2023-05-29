Как пользоваться кондиционером, чтобы не заболеть из-за него: врачи объяснили главные правила

Можно ли заболеть из-за кондиционера

"Время поговорить о мифах и правилах безопасного пользования кондиционерами. Можно ли заболеть от кондиционера? Да, легионеллезом", - говорят медики.

При этом они отмечают, что это довольно редкий недуг, возбудителем которого являются бактерии, которые могут обитать в водной смеси, охлаждающей кондиционер.

"Если вы ни разу не слышали об этой болезни, можете удостовериться, насколько редко ее болеют", - добавляют врачи.

Как безопасно пользоваться кондиционером

Необходимо увлажнять воздух и проветривать комнату. Кондиционер охлаждает уже имеющийся в комнате воздух, поэтому нужно периодически проветривать помещение. Это не вредит кондиционеру, но повышает электрозатраты. Следует регулярно чистить фильтры - раз в 2 месяца. В интернете есть ряд видео, которые показывают, как это можно сделать быстро в домашних условиях. Или можете каждый раз вызывать на дом специалиста. Раз в год приглашайте мастера для полной чистки. Направляйте воздух в потолок или регулируйте движение воздуха в ту или иную сторону, чтобы холодные потоки равномерно развеивались по комнате. Определите для себя комфортную температуру воздуха в помещении и, соответственно, постепенно снижайте температуру после возращения с жаркой улицы.

Как правильно пользоваться кондиционером летом (фото: freepik)