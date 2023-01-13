Як зміниться Київ у 2023 році: 5 найцікавіших столичних проєктів

Озеленять фасади будинків

Київ озеленюватимуть вʼюнким виноградом Вічі. Паростки уже висадили в межах ініціативи "Місто живих стін" у Дарницькому, Деснянському, Печерському, Солом’янському і Шевченківському районах. Зелені фасади хочуть створювати по всьому Києву.

Такий виноград за рік здатний виростати до 3 метрів у висоту. Тому всього за кілька сезонів зможе обплести високі будівлі Києва. Спеціалісти наголошують, що ця рослина покращуватиме стан повітря у столиці, а ще - активно вбиратиме пил.

Також у різних районах міста мають створити мавританські газони й декоративні луки. На них ростимуть багаторічні трави газонного типу та дикі лугові і польові квіти.

Такі декоративні луки хочуть висадити вздовж автомобільних доріг і розподільних смуг. Попередньо їх має бути 64.

Висадять лавандове поле на Троєщині

У парку на Троєщині планують висадити 2,5 тисячі кущів лаванди. Згідно з проєктом "Київзеленбуду", кожен район столиці матиме свою домінантну рослину. Так на Львівській площі хочуть висадити гліцинії, на Русанівській набережній - гортензії, а в парку Партизанської слави - деревовидні кущі церцисів.

Раніше з таким моноформатом уже експериментували - висадили гортензії у сквері між Софійською й Михайлівською площею.

Оновлять трамваї та вагони метро

За гроші закордонних інвесторів 2023-му столиця має закупити громадський транспорт. У Києві з'явиться дев’ять низькопідлогових трамваїв. У межах цього проєкту торік місто придбало уже 11 таких транспортних засобів.

Також столиця закупить тролейбуси й 50 нових вагонів метро.

Облаштують паркувальні кишені

У столиці протягом 2023 року має з'явитись майже 2300 нових паркомісць. Їх планують облаштувати у вигляді "кишень", аби не забирати місця у проїжджих частини. Але при цьому зменшуватимуть площу тротуарів, газонів і велодоріжок.

Також у Києві має запрацювати єдина автоматична система моніторингу для визначення рівня заповнення паркомісць. Вона ще фіксуватиме порушення правил паркування чи несплату за використання стоянки.

Створять нові кільцеві розв'язки

У генплані розвитку міста заклали проєкти для облаштування кільцевих розв’язок малого радіуса. Вони мають підвищити безпеку на дорогах і збільшити пропускну спроможність. Торік облаштували 10 таких розв’язок.