Як ваш кіт може передбачити вашу долю: 5 прикмет, які важливо знати

Як коти можуть "привернути" гроші

У народі вірили: якщо підгодувати безпритульного кота або прихистити тварину з вулиці, це принесе господарю матеріальну удачу. Така дія відкриває потік позитивної енергії й наче запрошує добробут у дім.

Чим щирішим буде намір допомогти - тим щедрішим буде "відгук" долі. Особливо це стосується допомоги у складний період: допоміг коту - допоможуть і тобі.

Деякі повір’я твердять, що шерсть кота може стати справжнім грошовим талісманом. Якщо зібрати трохи шерсті під час розчісування у період повного місяця й покласти її в гаманець - це нібито допомагає зберігати гроші й приваблювати нові джерела доходу. Особливо ефективною вважається шерсть пухнастих котів світлого забарвлення.

Кіт як провісник подорожі

Коти здатні "відчувати" майбутні поїздки своїх господарів.

Якщо перед дорогою кіт поводиться спокійно , муркоче або лягає поруч - це добрий знак, подорож обіцяє бути вдалою.

, муркоче або лягає поруч - це добрий знак, подорож обіцяє бути вдалою. Якщо ж кіт проявляє занепокоєння , ховається або нявчить - варто бути обережним: можливо, варто відкласти поїздку або краще підготуватися.

, ховається або нявчить - варто бути обережним: можливо, варто відкласти поїздку або краще підготуватися. Якщо ж тварина залазить у валізу - вважається, що вона благословляє дорогу.

Що поведінка кота каже про гостей?

Кішка, яка раптом сідає на підвіконня та уважно дивиться у вікно, може передвіщати несподіваних гостей. Якщо ж під час візиту тварина з охотою треться об ноги - це свідчить про добрі наміри людини.

Якщо ж тікає або уникає контакту - господарю варто бути насторожі. Коти добре відчувають енергетику людей і ніколи не будуть ласкавими з тими, хто нещирий.



Кіт - найбільш "містична" домашня тварина (фото: Freepik.com)

Забарвлення має значення

Колір шерсті кота у народних прикметах також відіграє особливу роль:

білий кіт символізує спокій та зцілення

символізує спокій та зцілення рудий - притягує багатство і щастя

- притягує багатство і щастя сірий - гармонізує прості

- гармонізує прості триколірний - справжній оберіг від бід та злиднів.

Вважається, що саме триколірні кішки приносять найбільше фінансової удачі та родинного затишку. Тому деякі люди спеціально шукають тваринку з "правильним" окрасом.

Що коти "кажуть" про хвороби

Не дарма кажуть, що кіт лікує. Якщо тварина регулярно лягає на одну й ту ж частину тіла господаря - варто звернути увагу на це місце: можливо, організм подає сигнал про хворобу.

Муркотіння також вважається цілющим - воно має заспокійливий ефект і навіть знижує тиск. Є прикмета: якщо кіт покидає дім під час хвороби господаря, то забирає з собою недугу. Не дивно, що у багатьох народів котів вважали духовними лікарями.