Как ваш кот может предсказать вашу судьбу: 5 примет, которые важно знать

Как коты могут "привлечь" деньги

В народе верили: если подкормить бездомного кота или приютить животное с улицы, это принесет хозяину материальную удачу. Такое действие открывает поток положительной энергии и как бы приглашает благосостояние в дом.

Чем искреннее будет намерение помочь - тем щедрее будет "отклик" судьбы. Особенно это касается помощи в сложный период: помог коту - помогут и тебе.

Некоторые поверья утверждают, что шерсть кота может стать настоящим денежным талисманом. Если собрать немного шерсти во время расчесывания в период полнолуния и положить ее в кошелек - это якобы помогает хранить деньги и привлекать новые источники дохода. Особенно эффективной считается шерсть пушистых котов светлого окраса.

Кот как предсказатель путешествия

Коты способны "чувствовать" предстоящие поездки своих хозяев.

Если перед дорогой кот ведет себя спокойно , мурлычет или ложится рядом - это добрый знак, путешествие обещает быть удачным.

, мурлычет или ложится рядом - это добрый знак, путешествие обещает быть удачным. Если же кот проявляет беспокойство , прячется или мяукает - стоит быть осторожным: возможно, стоит отложить поездку или лучше подготовиться.

, прячется или мяукает - стоит быть осторожным: возможно, стоит отложить поездку или лучше подготовиться. Если же животное залезает в чемодан - считается, что оно благословляет дорогу.

Что поведение кота говорит о гостях?

Кошка, которая вдруг садится на подоконник и внимательно смотрит в окно, может предвещать неожиданных гостей. Если же во время визита животное с охотой трется о ноги - это свидетельствует о добрых намерениях человека.

Если же убегает или избегает контакта - хозяину стоит быть настороже. Коты хорошо чувствуют энергетику людей и никогда не будут ласковыми с теми, кто неискренен.



Кот - самое "мистическое" домашнее животное (фото: Freepik.com)

Окрас имеет значение

Цвет шерсти кота в народных приметах также играет особую роль:

белый кот символизирует спокойствие и исцеление

символизирует спокойствие и исцеление рыжий - притягивает богатство и счастье

- притягивает богатство и счастье серый - гармонизирует простые вещи

- гармонизирует простые вещи трехцветный - настоящий оберег от бед и нищеты.

Считается, что именно трехцветные кошки приносят больше всего финансовой удачи и семейного уюта. Поэтому некоторые люди специально ищут животное с "правильным" окрасом.

Что коты "говорят" о болезнях

Не зря говорят, что кот лечит. Если животное регулярно ложится на одну и ту же часть тела хозяина - стоит обратить внимание на это место: возможно, организм подает сигнал о болезни.

Мурлыканье также считается целебным - оно обладает успокаивающим эффектом и даже снижает давление. Есть примета: если кот покидает дом во время болезни хозяина, то забирает с собой недуг. Неудивительно, что у многих народов котов считали духовными лекарями.