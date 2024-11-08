Як керувати iPhone за допомогою погляду, не торкаючись екрана: допоможе просте налаштування

Що таке функція відстеження рухів очей у iOS 18?

Функція відстеження очей постачається з оновленням iOS 18 для iPhone. Опція використовує камеру Face ID, щоб допомогти користувачам керувати своїми iPhone за допомогою очей. Ця функція доступна для користувачів з обмеженими фізичними можливостями.

Зокрема, функція відстеження очей калібрується за лічені секунди та використовує машинне навчання на пристрої для налаштування. Ніякі дані не передаються Apple.

Як використовувати функцію відстеження очей на iPhone під керуванням iOS 18?

Перш ніж ви зможете використовувати функцію Eye Tracking на iOS 18, вам потрібно бути впевненим у кількох речах. Переконайтеся, що телефон знаходиться на стійкій поверхні приблизно за півметра від вас, видаліть бруд з камери Face ID, а також переконайтеся, що в кімнаті достатньо світла.

Після встановлення iOS 18 на iPhone ви можете увімкнути та використовувати функцію Eye Tracking на вашому iPhone.

Як увімкнути відстеження очей на iPhone:

Перейдіть до розділу "Налаштування"

Перейдіть до розділу "Доступність"

У розділі "Фізичні та рухові функції" виберіть "Відстеження очей"

Увімкніть перемикач "Відстеження погляду"

Як увімкнути відстеження очей на iPhone (фото: Technology Personalized)

Почнеться процес калібрування. Під час цього процесу вам потрібно зосередитись на серії точок, які з'являються на екрані вашого iPhone. Погляд на кожну точку калібрує ваші очі за допомогою телефону.

Процес завершується за лічені секунди, і невдовзі ви зможете керувати своїм телефоном за допомогою очей. Зверніть увагу, що для використання функції Eye Tracking на iPhone потрібно деяке навчання.

Крім того, як тільки функцію відстеження очей увімкнено, ви можете увімкнути функцію Dwell. Використовуючи її, ви можете керувати різними речами, такими як відкриття Центру керування, активація Siri, доступ до Центру сповіщень, прокручування вгору/вниз, зміна гучності, створення знімків екрана, блокування пристрою і т.д.

Відстеження очей iPhone також дозволяє налаштувати кілька параметрів, щоб функція працювала на ваш смак. Є повзунок Smoothing, який можна використовувати для збільшення або зменшення чутливості покажчика. Є кнопка-перемикач Snap to Item, яка дозволяє вам виділяти елементи інтерфейсу користувача поруч із вашим покажчиком. Існує також можливість автоматично приховувати покажчик, коли він не використовується.