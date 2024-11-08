Как управлять iPhone с помощью взгляда, не касаясь экрана: поможет простая настройка

Что такое функция отслеживания движений глаз в iOS 18?

Функция отслеживания глаз поставляется с обновлением iOS 18 для iPhone. Опция использует камеру Face ID, чтобы помочь пользователям управлять своими iPhone с помощью глаз. Эта функция доступности разработана для пользователей с ограниченными физическими возможностями.

В частности, функция отслеживания глаз калибруется за считанные секунды и использует машинное обучение на устройстве для настройки. Никакие данные не передаются в Apple.

Как использовать функцию отслеживания глаз на iPhone под управлением iOS 18?

Прежде чем вы сможете использовать функцию Eye Tracking на iOS 18, вам нужно быть уверенным в нескольких вещах. Убедитесь, что ваш телефон находится на устойчивой поверхности примерно в полуметре от вас, удалите грязь с камеры Face ID, а также убедитесь, что в комнате достаточно света.

После установки iOS 18 на iPhone вы можете включить и использовать функцию Eye Tracking на вашем iPhone.

Как включить отслеживание глаз на iPhone:

Перейдите в раздел "Настройки"

Перейдите в раздел "Доступность"

В разделе "Физические и двигательные функции" выберите "Отслеживание глаз"

Включите переключатель "Отслеживание взгляда"

Как включить отслеживание глаз на iPhone (фото: Technology Personalized)

Начнется процесс калибровки. Во время этого процесса вам нужно сосредоточиться на серии точек, которые появляются на экране вашего iPhone. Взгляд на каждую точку откалибрует ваши глаза с помощью телефона.

Процесс завершается за считанные секунды, и вскоре вы сможете управлять своим телефоном с помощью глаз. Обратите внимание, что для использования функции Eye Tracking на вашем iPhone требуется некоторое обучение.

Кроме того, как только функция отслеживания глаз включена, вы можете включить функцию Dwell. Используя ее, вы можете управлять различными вещами, такими как открытие Центра управления, активация Siri, доступ к Центру уведомлений, прокрутка вверх/вниз, изменение громкости, создание снимков экрана, блокировка устройства и т. д.

Отслеживание глаз iPhone также позволяет вам настроить несколько параметров, чтобы функция работала по вашему вкусу. Есть ползунок Smoothing, который вы можете использовать для увеличения или уменьшения чувствительности указателя. Есть кнопка-переключатель Snap to Item, которая позволяет вам выделять элементы пользовательского интерфейса рядом с вашим указателем. Есть также возможность автоматически скрывать указатель, когда он не используется.