Як у казці. Дивіться, яке укриття у вигляді будинку Гобітів побудували для школярів у Гостомелі

Як виглядає казкове укриття

Укриття розраховане на 55 осіб, але комфортно може розмістити понад 70 дорослих та дітей. Воно має два входи, приміщення для навчання і санвузол. Казковий будинок побудував благодійний фонд ГУРТУМ.

"Головним завданням для нас, було створити саме казковий будиночок, щоб мінімізувати стрес та асоціації дітлахів з небезпекою. Єдиним нюансом, який не дав нам втілити повністю наш задум, стали норми, по яким заборонені будь-які оздоблення всередині приміщення, будь-то шпаклювання, декоративні конструкції. А ми так хотіли зробити інсталяцію казкового каміна та встановити балки на стелю", - зазначають у фонді.

Тож вони розмалювали стіни укриття тематичними малюнками. На них зображені книги, камін, капелюх Гобіта і багато котиків. Уся ця атмосфера має допомогти дітям справлятись зі стресом під час тривоги.

Ось так виглядає казкове укриття (фото: facebook.com/Gurtum.CF)

Такого типу укриття ще ніхто не будував, зазначають благодійники.

"Вже місяць, як школа працює в стандартному режимі. Хоча останнім часом повітряних тривог стало значно менше, все ж школярам все одно періодично доводиться посеред уроків йти у бомбосховище. Але учням Petite Ecole, це завжди в радість. Адже всі хочуть швидше потрапити в казку", - відзначають у ГУРТУМ.