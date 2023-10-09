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Как в сказке. Смотрите, какое укрытие в виде дома Хоббитов построили для школьников в Гостомеле

Как выглядит сказочное укрытие (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Для учеников начальной школы Гостомеля построили укрытие в виде дома Хоббитов из книги писателя Джона Толкина "Властелин колец". Интерьер также сделали в сказочном стиле.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу благотворительного фонда ГУРТУМ в Facebook.

Как выглядит сказочное укрытие

Укрытие рассчитано на 55 человек, но комфортно может разместить и более 70 взрослых и детей. Оно имеет два входа, помещение для учебы и санузел. Сказочный дом построил благотворительный фонд ГУРТУМ.

"Главной задачей для нас, было создать именно сказочный домик, чтобы минимизировать стресс и ассоциации ребятишек с опасностью. Единственным нюансом, который не дал нам воплотить полностью наш замысел, стали нормы, по которым запрещены какие-либо отделки внутри помещения, будь-то шпаклевка, декоративные конструкции. А мы так хотели сделать инсталляцию сказочного камина и установить потолочные балки", - отмечают в фонде.

Они разрисовали стены укрытия тематическими рисунками. На них изображены книги, камин, шляпа Хоббита и котики. Вся атмосфера должна помочь детям справляться со стрессом во время тревоги.

Вот так выглядит сказочное укрытие (фото: facebook.com/Gurtum.CF)

Такого типа укрытие еще никто не строил, отмечают благотворители.

"Уже месяц как школа работает в стандартном режиме. Хотя в последнее время воздушных тревог стало значительно меньше, все же школьникам все равно периодически приходится посреди уроков идти в бомбоубежище. Но ученикам Petite Ecole, это всегда в радость. Ведь все хотят поскорее попасть в сказку", - отмечают в ГУРТУМ.

 

Раньше мы делились фото того, как выглядит укрытие в Киевской области за 13 миллионов гривен.

Недавно мы показывали, как выглядят арт-укрытия в Херсоне.

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