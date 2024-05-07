Як Ірина Федишин виглядала в юності: рідкісні фото зірки, якій знову приписують вагітність

Біографія Ірини Федишин

Майбутня знаменитість Ірина Федишин народилася 1 лютого 1987 року у Львові у творчій родині.

Її мама працювала в будинку культури, а батько був музикантом і мав свій власний гурт.

Із самого дитинства Ірина демонструвала свій талант: на своєму першому музичному інструменті, синтезаторі, вона швидко опанувала імпровізацію та почала складати свої перші пісні.

Ірина Федишин у школі (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

У віці 13 років вона вступила до музичної школи, де її одразу ж прийняли до четвертого класу.

Після закінчення школи Ірина здобула освіту в галузі економіки у Львівському національному університеті імені Івана Франка, проте продовжувала займатися музикою та вокалом.

Ірина Федишин у 16 років (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Артистка неодноразово перемагала в різноманітних вокальних конкурсах і фестивалях. Свою професійну музичну кар'єру вона розпочала 17 років тому.

У 2007-му Ірина випустила перший альбом "Твій Ангел. Того ж року з’явився на світ альбом "Україна колядує".

Творчість Федишин розвивається у двох напрямках: української народної музики та поп-музики. Вона швидко стала популярною серед слухачів.

Що стосується іміджу, з ним зірка рідко експериментувала, надаючи перевагу довгому білявому волоссю. Однак для зйомок кліпів чи фотосесій вона може приміряти різні стилі.

Ірина Федишин (фото: facebook.com/iryna.fedyshyn.7)

А під час виступів виконавиця завжди постає перед публікою у вишуканому вбранні, що чудово підкреслює її витончену фігуру, включно з елегантними сукнями та вишиванками.

Ірина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)