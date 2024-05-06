"Найособливіший наш секрет". Відома українська співачка втретє стане мамою
Українська співачка Ірина Федишин повідомила фанам радісну новину: вона стане мамою втретє.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий кліп виконавиці "Секрет", який вона презентувала 6 травня.
Ірина Федишин знову стане мамою
У відео, яке опублікувала 37-річна зірка на своєму YouTube-каналі, артистка продемонструвала свій вагітний животик.
У кліпі наприкінці також з’явився її чоловік та продюсер Віталій Човник. На містку, біля водойми, подружжя насолоджується краєвидом природи, а потім робить відверте зізнання.
Ірина Федишин втретє стане мамою (фото: скріншот з відео)
Коханий співачки підходить до Ірини й ніжно торкається її округлого животика.
"У кожного з нас є свої секрети. Але найособливіший наш секрет, який захований у глибині самого серця, це любов", - йдеться в анонсі відео.
Зазначимо, пара вже виховує двох синів - 13-річного Юрія та 9-річного Олега. Влітку вони відзначатимуть 18-ту річницю весілля.