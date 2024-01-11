Як на iPhone та iPad прибрати червоні наклейки з іконок додатків без відключення сповіщень

Приховати бейджі повідомлень дуже просто. Більше того, ви можете зробити це для кожної окремої програми.

Відкрийте програму "Параметри" та виберіть розділ "Сповіщення". Тут під назвою кожної програми ви побачите, які повідомлення для неї включені. Напис "Наклейки" вказує на активовану опцію, яка дозволяє розміщувати на іконках бейджі сповіщень.

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Торкніться назви програми, для якої хочете вимкнути бейджі сповіщень.

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Встановіть перемикач "Наклейки" у положення Вимк.

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У розділі "Сповіщення" також доступні інші опції. Ви можете повністю відключити всі повідомлення, пересунувши бігунок навпроти "Допуск повідомлень".

Ви також можете вимкнути "Звуки" та "Показ банерів". Для банерів можна вибрати стиль відображення "Тимчасово" (сповіщення з'являтимуться на екрані, а потім зникатимуть) або "Постійно" (сповіщення з'являтимуться на екрані та залишатимуться там доти, доки ви їх не прочитаєте).

Коли бейджі повідомлень включені для кожної програми, існує ризик, що потрібне повідомлення загубиться серед великої кількості червоних значків. Щоб не пропустити по-справжньому важливе повідомлення, просто відключіть бейджі там, де вони вам не потрібні.