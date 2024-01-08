Цілий та неушкоджений: iPhone вижив після падіння з висоти 5 кілометрів (фото)
Літак Boeing 737 Max 9 авіакомпанії Alaska Airlines здійснив вимушену посадку в аеропорту Портленда 5 січня після втрати частини фюзеляжу під час польоту на висоті близько 5 кілометрів. Ніхто зі 177 пасажирів, які перебували на борту, не постраждав, однак, частина їх речей, включаючи iPhone опинилася за бортом під час інциденту.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт новин Bloomberg.
Шонатан Бейтс (Seanathan Bates) опублікував у своєму акаунті X (Twitter) зображення iPhone, що знаходився в захисному чохлі. За його словами, він виявив смартфон на узбіччі дороги під час прогулянки Барнс-роуд. Бейтс зазначив, що пристрій перебуває в робочому стані, батарея заряджена наполовину, і на ньому активовано "Режим польоту" в літаку.
Також на екрані відображався електронний квиток на багаж від Alaska Airlines, який мало не закінчився катастрофою. Виходячи з цього, Бейтс зробив висновок, що iPhone випав із літака та вижив після падіння з висоти приблизно 5 кілометрів.
Непошкоджений iPhone, який впав з висоти 5 кілометрів (фото: Х/SeanSafyre)
Цікаво відзначити, що за опублікованим знімком не можна точно визначити модель пристрою - це може бути як iPhone 14 Pro, так і iPhone 15 Pro.
Після виявлення смартфона Бейтс зв'язався з диспетчером Національної ради безпеки на транспорті США, який повідомив йому, що це вже другий знайдений смартфон після нещодавнього інциденту.
З моменту публікації поста Бейтса він набрав кілька мільйонів переглядів та десятки тисяч лайків.
Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!— Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024
When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet pic.twitter.com/CObMikpuFd
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