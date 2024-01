Цілий та неушкоджений: iPhone вижив після падіння з висоти 5 кілометрів (фото)

Шонатан Бейтс (Seanathan Bates) опублікував у своєму акаунті X (Twitter) зображення iPhone, що знаходився в захисному чохлі. За його словами, він виявив смартфон на узбіччі дороги під час прогулянки Барнс-роуд. Бейтс зазначив, що пристрій перебуває в робочому стані, батарея заряджена наполовину, і на ньому активовано "Режим польоту" в літаку.

Також на екрані відображався електронний квиток на багаж від Alaska Airlines, який мало не закінчився катастрофою. Виходячи з цього, Бейтс зробив висновок, що iPhone випав із літака та вижив після падіння з висоти приблизно 5 кілометрів.

Непошкоджений iPhone, який впав з висоти 5 кілометрів (фото: Х/ SeanSafyre)

Цікаво відзначити, що за опублікованим знімком не можна точно визначити модель пристрою - це може бути як iPhone 14 Pro, так і iPhone 15 Pro.

Після виявлення смартфона Бейтс зв'язався з диспетчером Національної ради безпеки на транспорті США, який повідомив йому, що це вже другий знайдений смартфон після нещодавнього інциденту.

З моменту публікації поста Бейтса він набрав кілька мільйонів переглядів та десятки тисяч лайків.

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet pic.twitter.com/CObMikpuFd