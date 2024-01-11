Как на iPhone и iPad убрать красные наклейки с иконок приложений без отключения уведомлений

Скрыть бейджи сообщений очень просто. Более того, вы можете сделать это для каждой отдельной программы.

Откройте приложение "Параметры" и выберите "Уведомления". Здесь под названием каждой программы вы увидите, какие сообщения для нее включены. Надпись "Наклейки" указывает на активированную опцию, позволяющую размещать на иконках бейджи уведомлений.

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Коснитесь названия программы, для которой хотите отключить бейджи уведомлений.

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Установите переключатель "Наклейки" в положение Выкл.

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В разделе "Уведомления" также доступны другие функции. Вы можете полностью отключить все сообщения, переместив бегунок напротив "Допуск сообщений".

Вы также можете отключить "Звуки" и "Показ баннеров". Для баннеров можно выбрать стиль отображения "Временно" (уведомления будут появляться на экране, затем исчезать) или "Постоянно" (уведомления будут появляться на экране и оставаться там до тех пор, пока вы их не прочтете).

Когда значки сообщений включены для каждого приложения, существует риск, что нужное сообщение потеряется среди большого количества красных значков. Чтобы не пропустить по-настоящему важное сообщение, просто отключите бейджи там, где они вам не нужны.