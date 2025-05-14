Як ідеально почистити холодильник за 20 хвилин: розписано кожний крок

Що вам знадобиться

Щітка для котушок холодильника

Миючий засіб для багатьох поверхонь

Сода для випічки або інший поглинач запаху для холодильників

Мішок для сміття

Губка зі стороною для чищення

Рідкий миючий засіб для посуду

Паперові рушники

Стара зубна щітка

Мікрофіброва тканина

Дистильований білий оцет

Як швидко почистити холодильник

Окрім того, щоб миттєво прибирати пролиті рідини для запобігання поширенню бактерій, рекомендується робити глибоке очищення холодильника приблизно чотири рази на рік- це відмінне завдання для виконання при зміні сезонів. Ось покрокова інструкція, як зробити це за 20 хвилин.

Хвилини 1-2

Вимкніть холодильник із розетки. Прокачайте щіткою для котушок під нижньою панеллю холодильника (це прямокутна панель прямо над підлогою), щоб прибрати пил.

Хвилини 3-7

Вийміть все з холодильника. Викиньте продукти, термін придатності яких вийшов. Перегляньте скляні та пластикові контейнери.

Чистий холодильник - запорука відсутності бактерій (фото: Freepik.com)

Хвилини 8-10

Вийміть ящики та покладіть їх у раковину. Почистіть ящики губкою, теплою водою та рідким миючим засобом для посуду. Дайте їм висохнути на повітрі.

Хвилини 11-15

Розпиліть миючий засіб на поверхні холодильника. Протріть стіни, потім кожну полицю. (Не забувайте про шви полиць і гумовий ущільнювач дверцят.) Використовуйте стару зубну щітку і спрей для очищення важкодоступних місць.

Хвилини 16-17

Увімкніть холодильник знову. Поверніть ящики на місце. Покладіть продукти назад, протираючи банки та пляшки.

Хвилина 18

Додайте поглинач запахів, спеціально призначений для холодильників.

Хвилини 19-20

Очищення зовнішньої частини холодильника.

Для емальованої сталі: використовуйте миючий засіб для поверхонь та паперові рушники.

Для нержавіючої сталі: змочіть мікрофіброву тканину дистильованим білим оцтом і протріть у напрямку волокон.