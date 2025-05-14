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Як ідеально почистити холодильник за 20 хвилин: розписано кожний крок

Як покроково почистити холодильник - інструкція (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Коли ви востаннє ретельно чистили холодильник? Оскільки в ньому завжди є продукти, процес очищення може бути клопітким, але є шлях зробити його простим та логічним.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує покрокову інструкцію, яка перетворить холодильник із брудного на бездоганно чистий за лічені хвилини.

Що вам знадобиться

  • Щітка для котушок холодильника
  • Миючий засіб для багатьох поверхонь
  • Сода для випічки або інший поглинач запаху для холодильників
  • Мішок для сміття
  • Губка зі стороною для чищення
  • Рідкий миючий засіб для посуду
  • Паперові рушники
  • Стара зубна щітка
  • Мікрофіброва тканина
  • Дистильований білий оцет

Як швидко почистити холодильник

Окрім того, щоб миттєво прибирати пролиті рідини для запобігання поширенню бактерій, рекомендується робити глибоке очищення холодильника приблизно чотири рази на рік- це відмінне завдання для виконання при зміні сезонів. Ось покрокова інструкція, як зробити це за 20 хвилин.

Хвилини 1-2

Вимкніть холодильник із розетки. Прокачайте щіткою для котушок під нижньою панеллю холодильника (це прямокутна панель прямо над підлогою), щоб прибрати пил.

Хвилини 3-7

Вийміть все з холодильника. Викиньте продукти, термін придатності яких вийшов. Перегляньте скляні та пластикові контейнери.
Чистий холодильник - запорука відсутності бактерій (фото: Freepik.com)

Хвилини 8-10

Вийміть ящики та покладіть їх у раковину. Почистіть ящики губкою, теплою водою та рідким миючим засобом для посуду. Дайте їм висохнути на повітрі.

Хвилини 11-15

Розпиліть миючий засіб на поверхні холодильника. Протріть стіни, потім кожну полицю. (Не забувайте про шви полиць і гумовий ущільнювач дверцят.) Використовуйте стару зубну щітку і спрей для очищення важкодоступних місць.

Хвилини 16-17

Увімкніть холодильник знову. Поверніть ящики на місце. Покладіть продукти назад, протираючи банки та пляшки.

Хвилина 18

Додайте поглинач запахів, спеціально призначений для холодильників.

Хвилини 19-20

Очищення зовнішньої частини холодильника.

Для емальованої сталі: використовуйте миючий засіб для поверхонь та паперові рушники. 

Для нержавіючої сталі: змочіть мікрофіброву тканину дистильованим білим оцтом і протріть у напрямку волокон.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Lifehacker та Spruce.

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