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Как идеально почистить холодильник за 20 минут: расписан каждый шаг

Как пошагово почистить холодильник - инструкция (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Когда вы в последний раз тщательно чистили холодильник? Поскольку в нем всегда есть продукты, процесс очистки может быть хлопотным, но есть путь сделать его простым и логичным.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает пошаговую инструкцию, которая превратит холодильник из грязного в безупречно чистый за считанные минуты.

Что вам понадобится

  • Щетка для катушек холодильника
  • Моющее средство для многих поверхностей
  • Сода для выпечки или другой поглотитель запаха для холодильников
  • Мешок для мусора
  • Губка с чистящей стороной для чистки
  • Жидкое моющее средство для посуды
  • Бумажные полотенца
  • Старая зубная щетка
  • Микрофибровая ткань
  • Дистиллированный белый уксус

Как быстро почистить холодильник

Помимо того, чтобы мгновенно убирать пролитые жидкости для предотвращения распространения бактерий, рекомендуется делать глубокую очистку холодильника примерно четыре раза в год - это отличная задача для выполнения при смене сезонов. Вот пошаговая инструкция, как сделать это за 20 минут.

Минуты 1-2

Выключите холодильник из розетки. Пройдитесь щеткой для катушек под нижней панелью холодильника (это прямоугольная панель прямо над полом), чтобы убрать пыль.

Минуты 3-7

Выньте все из холодильника. Выбросьте продукты, срок годности которых истек. Персмотрите стеклянные и пластиковые контейнеры.
Чистый холодильник - залог отсутствия бактерий (фото: Freepik.com)

Минуты 8-10

Выньте ящики и положите их в раковину. Почистите ящики губкой, теплой водой и жидким моющим средством для посуды. Дайте им высохнуть на воздухе.

Минуты 11-15

Распылите моющее средство на поверхности холодильника. Протрите стенки, затем каждую полку (не забывайте о швах полок и резиновом уплотнителе дверцы.) Используйте старую зубную щетку и спрей для очистки труднодоступных мест.

Минуты 16-17

Включите холодильник снова. Верните ящики на место. Положите продукты обратно, протирая банки и бутылки.

Минута 18

Добавьте поглотитель запахов, специально предназначенный для холодильников.

Минуты 19-20

Очистка внешней части холодильника.

Для эмалированной стали: используйте моющее средство для любых поверхностей и бумажные полотенца.

Для нержавеющей стали: смочите микрофибровую ткань дистиллированным белым уксусом и протрите по направлению волокон.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Lifehacker и Spruce.

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