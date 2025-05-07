Не ігноруйте їх: 7 ознак того, що вам треба терміново замінити духовку
Навіть найкраща техніка з часом зношується. Які тривожні сигнали свідчать, що ваша кухонна помічниця вже не справляється з обов’язками?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які ознаки голосно кажуть про те, що духовка ось-ось вийде з ладу.
Тріщина на склі
У дверцятах духовки завжди є віконце зі спеціального загартованого скла, яке дозволяє контролювати процес приготування. Ця конструкція багатошарова й виконує теплоізоляційну функцію.
Якщо з’являється тріщина - це не лише ризик втрати тепла, а й можливість повного руйнування скла. Осколки можуть потрапити у страву - і це вже питання безпеки. До того ж заміна скла - доволі дороге задоволення. Часто дешевше купити нову духовку, ніж ремонтувати стару.
Повільний нагрів
Раніше ваша улюблена піца була готова за 10 хвилин, а тепер - за 15 або й більше? Це сигнал, що нагрівальні елементи втратили ефективність. Якщо техніка перестає швидко гріти, вона витрачає більше енергії, а результат - гірший. Така проблема - явний привід замислитися про заміну.
Нерівномірне прогрівання
Коли одна частина печива ідеальна, а інша - підгоріла, значить, духовка не розподіляє тепло рівномірно. Причина може бути як у пошкоджених нагрівальних елементах або вентиляторі, так і в збої температурних налаштувань.
Якщо ви перевірили все і проблема не у вас - саме час прорахувати вартість ремонту чи покупки нового приладу. Навіть незначна несправність може бути "дзвіночком", що інші деталі також скоро вийдуть з ладу.
Досвідчена господиня має спостерігати за станом духовки (фото: Freepik.com)
Дивні звуки
Справна духовка працює майже безшумно. Якщо ви почали чути незвичне дзижчання, скрегіт чи клацання - це ознака внутрішніх неполадок. Така "музика" - не нормальна, тож не варто її ігнорувати.
Неприємні запахи
Поява запаху гару або розплавленого пластику під час роботи духовки часто свідчить про проблеми з ізоляцією дротів або герметичністю дверцят. Якщо запах посилюється - проблема стає серйознішою. Такий "аромат" не має бути частиною вашого кулінарного процесу.
Часті ремонти
Якщо духовку вже кілька разів лагодили і вона знову ламається, то, ймовірно, кінець її служби вже близько. Регулярні ремонти - це не тільки витрати, а й постійний стрес. У такому випадку краще вкласти кошти в нову техніку, яка працюватиме надійно.
Зростання рахунків за електроенергію
Збільшення сум у платіжках іноді пов’язане зі старою побутовою технікою. З часом вона втрачає енергоефективність: порушується теплоізоляція, термостат працює з перебоями. У результаті духовка споживає більше електроенергії, ніж має. Тож економніше буде оновити техніку, ніж переплачувати щомісяця.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Lifehacker та Spruce.