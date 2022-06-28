Это лайфхак позволит мыть окна только один раз в год: вы будет довольны

Все хозяйки, чтобы облегчить свою работу, используют дорогие бытовые средства для мытья. Одна, не вся химия позволит достичь желаемого результата надолго.

К счастью, есть несложный метод, который позволит натереть окна, чтобы они долго оставались чистыми. Что для этого нужно сделать - читайте ниже .

В частности, сначала нужно воспользоваться любым методом мытья, чтобы удалить загрязнения и пыль. Уделять внимание важно не только стеклу, но и оконным рамам.

После того, когда поверхность станет чистой, можно приступать к приготовлению средства.

Сначала нужно взять воду, вскипятить ее и дать остыть. После в емкость для смешивания нужно влить половину стакана воды. Далее следует добавить столовую ложку любого бальзама для волос и маленькую ложку глицерина.

Смесь нужно тщательно перемешать и оставить на 15-20 минут.

Такое средство нужно наносить на стекло с помощью щетки.

Затем нужно будет только отполировать стекла в самом конце процедуры. Если воспользоваться данным методом, то в течение года стекла будут радовать вас своей чистотой и блеском.

Чем мыть окна, чтобы не было разводов

Соль

Она помогает быстро мыть окна без разводов, а также очищать грязную посуду. Для приготовления домашнего средства понадобится: стакан воды и 2 столовые ложки соли. Этой смесью нужно смочить тряпку и тщательно протереть ею стекло. После этого не забудьте дополнительно промыть его чистой водой.

Уксус

Чтобы приготовить средство, нужно 1 стакан теплой воды и 50 мл уксусной кислоты. Все это нужно тщательно перемешать, перелить раствор в распылитель и нанести на стекло. Протирать окно можно салфеткой или тряпкой. Кроме того, чтобы на окне не останется разводов, уксус также уберет все жирные пятна.

Средство для мытья посуды

Такое средство прекрасно избавится от пятен от сажи, масла, капель дождя или насекомых на стекле. Средство нужно всего лишь нанести на окно распылителем, а затем протереть салфеткой насухо.