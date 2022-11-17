Как и чем утеплить окна, чтобы зимой они не пропускали холод

Совсем скоро наступит зима, которая в этом году обещает быть непростой. Поэтому важно уже сейчас позаботиться, чтобы в доме всегда было тепло. Кроме приобретения теплой одежды и обогревателей, необходимо еще и утеплить окна.

Как сохранить тепло в доме

Если вы чувствуете поток холодного воздуха в доме, то есть простой способ определить, откуда он поступает. Закройте все окна, смочите руки водой и проведите ими по окнам, чтобы понять, откуда идет холод.

Независимо от того, у вас старые деревянные окна или пластиковые, несколько простых советов помогут, чтобы холодный воздух не попадал в дом.

Используйте воздушно-пузырчатую пленку

Одним из самых эффективных решений для изоляции от холода является использование воздушно-пузырчатой пленки. Вы можете наклеить ее на места, где рамы не фиксируются должным образом, пропуская холод.

В частности, пленку необходимо вырезать в соответствии с размером окна, а затем приклеить к раме перед закрытием.

Теплосберегающая пленка

Такая пленка является одним из самых простых вариантов утепления окон на зиму. Пленка сохраняет тепло из-за своих термоизоляционных свойств.

Купить такую пленку можно в магазине стройматериалов. Наклеить ее нужно на внутреннее стекло окна с помощью обыкновенного канцелярского скотча.

Перед утеплением стекло нужно хорошо вымыть, чтобы песчинки не портили терморегуляцию.

Уплотнители для окон

Они помогают окну плотнее прилегать к поверхности и не испускать тепло. В частности, "родные" уплотнители изнашиваются со временем и начинают отходить от рамы окна, поэтому лучше их самостоятельно заменить перед зимними холодами.

Также немногие знают, что пластиковые окна можно перевести на "зимний режим". Окно в таком положении гораздо плотнее прилегает к оконной раме.