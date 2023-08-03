Як не хворіти з кондиціонером у машині, офісі чи оселі. 5 дуже корисних порад

Хто придумав кондиціонер

Перший кондиціонер (наряду з холодильною машиною та автомобільним кондиціонером) винайшов американський інженер Вілліс Хевіленд Керріер (Willis Haviland Carrier) у 1902 році. Він призначався не стільки для охолоджування повітря, скільки для боротьби з вогкістю.

У середині 40-х років минулого століття кондиціонери почали здобувати популярність серед людей і підприємств по всьому світу.

У 1961 році були винайдені спліт-системи (складаються із зовнішнього та внутрішнього блоків). Вони дозволили зменшити низку ризиків тривалого використання кондиціонерів старого (моноблокового) зразку.

Вплив на організм людини

Нині кондиціонери призначені для створення та автоматичної підтримки оптимальних параметрів температури, вологості та чистоти повітря в закритому приміщенні.

У тривалу спеку вони рятують життя людей (особливо похилого віку), які важко переносять температурні перенавантаження. У деяких країнах і містах місцева влада навіть організовує публічні охолоджувальні центри у допомогу тим, хто не має кондиціонера вдома.

Крім того, кондиціювання повітря (включаючи фільтрацію, зволоження, охолодження, дезінфекцію тощо) може бути використане для встановлення чистої, безпечної та гіпоалергенної атмосфери у лікарнях - в операційних кімнатах та інших місцях, де відповідна атмосфера є критичною для здоров'я та комфорту пацієнта.

Кондиціювання може здійснювати також позитивний ефект для хворих на алергію та бронхіальну астму.

Небезпечні аспекти

Наряду із приємною прохолодою в приміщенні, кондиціонер підвищує ризик застуди (якщо неправильно підібрати температурний режим, або ж перебувати під протягом).

Надмірне використання кондиціонерів (особливо старих зразків) може зумовити розвиток і поширення шкідливих мікроорганізмів і бактерій. Аби цьому запобігти, пристрій потрібно регулярно очищати.

Не слід забувати й про шуми, які можуть впливати на організм людини. Вони є подібними до звуків великого шосе чи аеропорту, до яких можна звикнути, але втратити при цьому гостроту слуху (якщо перебувати під їхньою дією впродовж тривалого часу).

Оптимальна температура

Сучасні кондиціонери працюють за принципом замкнутої системи - самостійно тепло чи холод не виробляють. Під час охолодження вони поглинають тепле повітря з приміщення, а під час нагрівання навпаки - виділяють його.

У теплу пору року оптимальна температура повітря у приміщенні - 22-25 градусів за Цельсієм. Навіть якщо вам хочеться охолодитися швидко, не варто опускати її нижче цих показників.

Після охолодження приміщення кондиціонер варто вимкнути. Коли ж кімната почне нагріватися, його можна увімкнути знову.

У ДТЕК рекомендують навіть встановлювати спеціальний таймер, або ж придбати "розумну" розетку, яка працюватиме за необхідним графіком.

Кондиціонер у машині

Кондиціонер у машині вмикається тільки тоді, коли вона заведена. При цьому потужність його роботи водій регулює вручну (якщо в авто не встановлена система клімат-контролю).

Для безпечного охолодження транспортного засобу, який довго стояв на сонці, варто:

відкрити двері (створити протяг)

провітрити салон (його пластикові деталі можуть містити токсичні речовини, які під час спеки стають більш небезпечними)

запустити двигун (кондиціонер при цьому відключений, щоб уникнути зайвого навантаження на двигун)

встановити комфортну температуру і ввімкнути кондиціонер на мінімальне обдування

дати кондиціонеру попрацювати в такому режимі впродовж кількох хвилин

збільшити швидкість обдування (або поставити автоматичний режим охолодження)

Якщо ви паркуєтесь і плануєте вимкнути кондиціонер, потрібно спершу перевести його в посилений режим обдування - щоб він просушив всю вологу, яка накопичується на випаровувачі. Тоді повітря в машині буде свіжим і не міститиме запаху сирості.

Чи можна спати з кондиціонером

Існує думка, що спати з включеним кондиціонером небезпечно. Проте насправді охолоджувати приміщення під час сну необхідно, адже повноцінно відпочити й відновити сили можна лише за комфортних температурних умов.

Водночас слід контролювати, щоб потік повітря був направлений у стелю.

У низці моделей кондиціонерів існує також функція "sleep", яка уповільнює компресор. Тоді частота обертання лопатей вентилятора буде нижчою, а отже й шуму від його роботи - менше.

Як не захворіти

Період активного використання кондиціонерів одночасно є сезоном літніх застуд, запалень легенів і алергій. Водночас дослідження не підтверджують прямого зв'язку між користуванням цими приладами та виникненням кашлю, подразненням слизової оболонки, труднощами з диханням, головним болем чи втомою.

Попри це, експерти з різних галузей під час використання кондиціонера радять дотримуватись низки простих правил.

Уникайте різкого перепаду температур

Потрібно уважно стежити, щоб різниця між температурами повітря за вікном та у приміщенні перебувала в межах від 5 до 8 градусів за Цельсієм.

Занадто низькі температури в кімнаті на тлі спеки можуть стати шоком для організму й спровокувати розвиток риніту, фарингіту, ларингіту чи навіть циститу.

Провітрюйте приміщення

За одну хвилину доросла людина вдихає в середньому 9 л повітря, а з кожним видихом виділяє вуглекислу кислоту, концентрація якої в непровітрюваному приміщенні може перевищувати допустиму норму до 20 разів. Результатом можуть стати головний біль, почуття тяжкості в голові та швидка стомлюваність.

Крім того, організму можуть шкодити скупчення пилу, хімічних речовин (з будівельних матеріалів, меблів тощо), плісняви, кліщів.

Саме тому хоча б кілька разів на день необхідно влаштовувати 10-хвилинні провітрювання (з навстіж відкритими вікнами).

Зволожуйте повітря за потреби

Кондиціонери під час роботи не тільки охолоджують приміщення, але й висушують повітря (що може бути шкідливим для слизових оболонок та дихальних шляхів).

Якщо вологість в кімнаті падає нижче оптимального показника у 60-65%, варто використовувати спеціальний зволожувач повітря.

Уникайте протягів

Сидіти під сильним струменем повітря з кондиціонера не можна.

Спрямований потік холодного повітря призводить до переохолодження та розвитку запальних процесів (провокує м'язові спазми, радикуліт у шиї, міжреберну невралгію, а також запалення лицевого нерва, що загрожує нервовим тіком й довічною асиметрією обличчя).

Лопаті кондиціонера краще спрямувати догори (або ж так, щоб потік холодного повітря відбивався від інших поверхонь у приміщенні й розповсюджувався поступово).

Стежте за чистотою кондиціонера

Кондиціонер необхідно регулярно чистити, адже брудні фільтри можуть насичувати повітря бактеріями та сприяти розвитку респіраторних інфекцій.

Проводити ревізію рекомендується не рідше одного разу на рік, а явна ознака, що настав час перевірити стан фільтрів - неприємний запах. Якщо чистка фільтрів не допомагає його позбутися, їх слід замінити на нові.