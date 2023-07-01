Домашній комфорт починається з кондиціонера: огляд цін та поради з вибору

Щороку на літо припадає пік попиту на покупку та монтаж кондиціонерів. А якщо синоптики говорять правду, то у липні й серпні нас чекає спека. І тому про комфорт варто подбати вже зараз.

Про те, скільки цьогоріч потрібно заплатити за кондиціонер, які марки обирають українці та які основні правила догляду за цією технікою, читайте в нашому матеріалі далі.

Скільки коштують кондиціонери зараз

За даними ресурсу OLX Україна, порівняно із початком 2023 року кількість відгуків на оголошення про продаж кондиціонерів зросла більш ніж у п'ять разів.

Разом із попитом піднялась і вартість: за кілька місяців відбулось здорожчання приблизно на 20%. Наразі медіанна ціна на кондиціонер становить близько 5 000 гривень.

5 найпопулярніших марок кондиціонерів, які обирають українці:

Midea (середня вартість кондиціонера 9 160 гривень)

Cooper & Hunter (середня ціна - 10 180 грн)

Toshiba (середня вартість - 9 077 гривень)

Samsung (середня ціна кондиціонера - 6 800 грн)

LG (середня вартість - 6 340 гривень)

Перед покупкою кондиціонера варто зважати, що крім ціни за сам прилад, слід заплатити за його монтаж, що коштує в середньому кілька тисяч гривень.

Точна ціна установки буде залежати від сезону, типу приміщення й поверху, а також розміру й різновиду системи кондиціонування повітря.

Як правильно вибирати кондиціонер

При виборі кондиціонера варто звернути увагу на показники, описані нижче.

Потужність

Перш за все, вам потрібно вибрати кондиціонер з правильною потужністю. Це важливо, бо якщо кондиціонер недостатньо потужний, він не зможе охолодити приміщення, а якщо він занадто потужний, він може створити не комфортні умови. Потужність кондиціонера вимірюється в BTU (британські теплові одиниці) в годину і зазвичай залежить від розміру приміщення.

Енергоефективність

При виборі кондиціонера важливо звернути увагу на його енергоефективність. Вибирайте моделі з високим рейтингом енергоефективності (EER), щоб забезпечити економію енергії та зменшити вплив на навколишнє середовище.

Тип

Існує багато типів кондиціонерів: віконні, роздільні, портативні тощо. Роздільні кондиціонери (спліт-системи) зазвичай є більш тихими та ефективними, але вони також дорожчі. Виберіть той тип, який найкраще підходить для вашого приміщення і бюджету.

Функції

Сьогодні кондиціонери мають багато додаткових функцій, таких як вбудовані фільтри повітря, програми енергозбереження, дистанційне керування, таймери тощо. Ці функції можуть зробити використання кондиціонера більш комфортним та зручним.

Порада. Якщо ви не хочете зараз переплачувати, але в майбутньому бажаєте переносити спеку комфортно, то для покупки техніки варто обирати "низький сезон", тобто осінь. Тоді є шанс купити пристрій зі знижкою та заплатити менше за монтаж.