Как не болеть с кондиционером в машине, офисе или доме. 5 очень полезных советов

Кто придумал кондиционер

Первый кондиционер (наряду с холодильной машиной и автомобильным кондиционером) изобрел американский инженер Уиллис Хевиленд Керриер (Willis Haviland Carrier) в 1902 году. Он предназначался не столько для охлаждения воздуха, сколько для борьбы с сыростью.

В середине 40-х годов прошлого века кондиционеры начали приобретать популярность среди людей и предприятий по всему миру.

В 1961 году были изобретены сплит-системы (состоящие из внешнего и внутреннего блоков). Они позволили снизить ряд рисков длительного использования кондиционеров старого (моноблочного) образца.

Воздействие на организм человека

В настоящее время кондиционеры предназначены для создания и автоматической поддержки оптимальных параметров температуры, влажности и чистоты воздуха в закрытом помещении.

В продолжительную жару они спасают жизнь людей (особенно пожилых людей), которые тяжело переносят температурные перегрузки. В некоторых странах и городах местные власти даже организуют публичные охлаждающие центры в помощь тем, кто не имеет дома кондиционера.

Кроме того, кондиционирование воздуха (включая фильтрацию, увлажнение, охлаждение, дезинфекцию и т. п.) может быть использовано для установления чистой, безопасной и гипоаллергенной атмосферы в больницах - в операционных комнатах и других местах, где атмосфера критическая для здоровья и комфорта пациента.

Кондиционирование может также оказывать положительный эффект для больных аллергией и бронхиальной астмой.

Опасные аспекты

Наряду с приятной прохладой в помещении, кондиционер повышает риск простуды (если неправильно подобрать температурный режим, или находиться под сквозняком).

Чрезмерное использование кондиционеров (особенно старых образцов) может вызвать развитие и распространение вредных микроорганизмов и бактерий. Чтобы это предотвратить, устройство нужно регулярно очищать.

Не следует забывать и о шумах, которые могут оказывать влияние на организм человека. Они похожи на звуки большого шоссе или аэропорта, к которым можно привыкнуть, но потерять при этом остроту слуха (если находиться под их действием в течение длительного времени).

Оптимальная температура

Современные кондиционеры работают по принципу замкнутой системы - самостоятельно тепло или холод не производят. Во время охлаждения они поглощают теплый воздух из помещения, а во время нагревания наоборот выделяют его.

В теплое время года оптимальная температура воздуха в помещении - 22-25 градусов по Цельсию. Даже если вам хочется охладиться быстро, не следует опускать ее ниже этих показателей.

После охлаждения помещения кондиционер следует выключить. Когда комната начнет нагреваться, его можно включить снова.

В ДТЭК рекомендуют даже устанавливать специальный таймер, или приобрести "умную" розетку, которая будет работать по необходимому графику.

Кондиционер в машине

Кондиционер в машине включается только тогда, когда она заведена. При этом мощность его работы водитель регулирует вручную (если в автомобиле не установлена система климат-контроля).

Для безопасного охлаждения долго стоящего на солнце транспортного средства следует:

открыть дверь (создать сквозняк)

проветрить салон (его пластиковые детали могут содержать токсичные вещества, которые во время жары становятся более опасными)

запустить двигатель (кондиционер при этом отключен во избежание излишней нагрузки на двигатель)

установить комфортную температуру и включить кондиционер на минимальное обдувание

дать кондиционеру поработать в таком режиме в течение нескольких минут

увеличить скорость обдува (или поставить автоматический режим охлаждения)

Если вы паркуетесь и планируете выключить кондиционер, нужно сначала перевести его в усиленный режим обдува - чтобы он просушил всю влагу, которая накапливается на испарителе. Тогда воздух в машине будет свежим и не будет содержать запах сырости.

Можно ли спать с кондиционером

Существует мнение, что спать с включенным кондиционером небезопасно. Однако охлаждать помещение во время сна необходимо, ведь полноценно отдохнуть и восстановить силы можно только при комфортных температурных условиях.

В то же время следует контролировать, чтобы поток воздуха был направлен в потолок.

В ряде моделей кондиционеров существует также функция "sleep", замедляющая компрессор. Тогда частота вращения лопастей вентилятора будет ниже, а значит, и шума от его работы - меньше.

Как не заболеть

Период активного использования кондиционеров одновременно является сезоном летних простуд, воспалений легких и аллергий. В то же время исследования не подтверждают прямую связь между пользованием этими приборами и возникновением кашля, раздражением слизистой оболочки, трудностями с дыханием, головной болью или усталостью.

Несмотря на это, эксперты из разных отраслей при использовании кондиционера советуют придерживаться ряда простых правил.

Избегайте резкого перепада температур

Следует внимательно следить, чтобы разница между температурами воздуха за окном и в помещении находилась в пределах от 5 до 8 градусов Цельсия.

Слишком низкие температуры в комнате на фоне жары могут оказаться шоком для организма и спровоцировать развитие ринита, фарингита, ларингита или даже цистита.

Проветривайте помещение

За одну минуту взрослый вдыхает в среднем 9 л воздуха, а с каждым выдохом выделяет углекислую кислоту, концентрация которой в непроветриваемом помещении может превышать допустимую норму до 20 раз. Результатом может стать головная боль, чувство тяжести в голове и быстрая утомляемость.

Кроме того, организму могут вредить скопление пыли, химических веществ (из строительных материалов, мебели и т. п.), плесени, клещей.

Поэтому хотя бы несколько раз в день необходимо устраивать 10-минутные проветривания (с настежь открытыми окнами).

Увлажняйте воздух при необходимости

Кондиционеры при работе не только охлаждают помещение, но и высушивают воздух (что может быть вредным для слизистых и дыхательных путей).

Если влажность в комнате падает ниже оптимального показателя 60-65%, следует использовать специальный увлажнитель воздуха.

Избегайте сквозняков

Сидеть под сильной струей воздуха из кондиционера нельзя.

Направленный поток холодного воздуха приводит к переохлаждению и развитию воспалительных процессов (провоцирует мышечные спазмы, радикулит в шее, межреберную невралгию, а также воспаление лицевого нерва, что чревато нервным тиком и пожизненной асимметрией лица).

Лопасти кондиционера лучше направить вверх (или так, чтобы поток холодного воздуха отражался от других поверхностей в помещении и распространялся постепенно).

Следите за чистотой кондиционера

Кондиционер необходимо регулярно чистить, ведь грязные фильтры могут насыщать воздух бактериями и способствовать развитию респираторных инфекций.

Проводить ревизию рекомендуется не реже одного раза в год, а явный признак, что пора проверить состояние фильтров - неприятный запах. Если чистка фильтров не помогает избавиться, их следует заменить на новые.