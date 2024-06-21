Как питаются долгожители из "голубых зон". Жительница из такого региона рассказала о своем меню

Голубые зоны долгожителей - это регионы в мире, где наблюдается чрезвычайно высокий процент людей старшего возраста, живущих до 100 лет и старше. Основные регионы голубых зон включают Окинаву (Япония), Сардинию (Италия), Икарию (Греция), Лому Линту (Калифорния) и Никойю. В этих регионах наблюдается не только высокая продолжительность жизни, но и гораздо меньше случаев сердечных заболеваний, рака и других хронических недугов.

Чем питаются люди в таких зонах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC.

Что нужно знать

Ученые считают, что долгая жизнь в этих регионах может быть объяснена общими факторами, такими как генетика, образ жизни (включая питание на основе растений, регулярную физическую активность и социальное взаимодействие), а также средой.

Эти регионы являются объектом изучения для ученых, которые пытаются понять, какие факторы способствуют длительной жизни и как эти знания можно применить для улучшения общего здоровья и продолжительности жизни в других частях мира.

Так, диетолог из одной из таких зон, в частности из Калифорнии, рассказала, как она питается.

"Я родилась, выросла и сейчас живу в маленьком городе Лома-Линда в Калифорнии. Исследования показали, что жители здесь могут жить примерно на десять лет дольше остальных США, и это известно как единственная голубая зона в Америке. Как диетолог, я много думаю о том, как еда, которую мы едим, может помочь нам чувствовать себя лучше и жить счастливо в старости", - рассказала Элиза Ченг.

Элиза Ченг - диетолог из Калифорнии (Скриншот)

Как питается женщина-диетолог из Лома-Линды в Калифорнии.

Элиза просыпается в 6 утра, выпивает стакан воды комнатной температуры, иногда добавляя ломтик лимона. Через час она садится завтракать, ее еда состоит из миски хлопьев с фруктами и растительным молоком.

"Мне нравятся цельнозерновые хлопья, потому что они насыщают меня большую часть утра. Цельные зерна могут помочь поддерживать стабильный уровень сахара в крови, поскольку они медленнее усваиваются организмом", - говорит она.

На перекус иногда она выбирает гранолу с фруктами, орехами и семенами.

"Эти орехи и семена являются прекрасным источником жира и белка, а гранола является хорошим сложным углеводом. Но если я все еще чувствую себя сытой после завтрака, я выберу что-то легкое, как палочку сыра и сок, или йогурт с половиной горсти гранолы", - рассказала женщина.

В течение дня Ченг пьет много воды и всегда носит с собой бутылочку.

Обед всегда включает углеводы, белки, полезные жиры, овощи и немного фруктов.

"В последнее время моим любимым был рис, приготовленный на пару, с жареной брокколи и цветной капустой с жареным в медовой глазури твердым тофу. В те дни, когда я ем рыбу, я заменяю тофу диким лососем", - рассказала она.

Женщина часто включает в обед нут, эдамаме, тофу, чечевицу, бобы и соевое мясо.

После полного рабочего дня всегда на ужин хочется чего-нибудь быстрого, легкого и сытного.

"Приблизительно в 17:00 я часто готовлю себе тарелку риса, используя белый или коричневый рис как основу. Затем я наполню половину миски овощами, а другую половину белком. Любимый овощ моей семьи - бок-чой", - сообщила Элиза.

"Мне нравится жарить его с чесноком, оливковым маслом и вегетарианским устричным соусом. Потом я посыпаю белым кунжутом. Моим любимым, простым в приготовлении белком является тофу. Я жарю твердый тофу на сковороде, приправляю луковой и чесночной приправой, чтобы добавить вкуса", - резюмировала она.