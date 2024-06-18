Як харчуватися у спеку, щоб не отримати удар по здоров'ю: що їсти та пити

В Україну прийшла велика спека, яка, звісно, є невід'ємною частиною літа. Дуже важливо правильно харчуватися у спекотні дні, щоб не отримати удар по здоров'ю.

Що треба їсти та коли, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на запис ефіру дієтолога Оксани Скиталінської в її Telegram-каналі.

Як харчуватися у спеку?

Експертка з харчування радить приймати їжу не в жаркі години, тобто в обідній час можна обмежитися легким перекусом, маючи поживний сніданок та вечерю.

За її словами, у спекотні дні треба виключити з раціону тваринні та насичені жири. Це стосується жирного м'яса, сала, вершкового масла та інших продуктів.

"Залиште ці продукти на зиму, коли треба зігріватися", - радить Скиталінська.

Вона пропонує замінювати тваринні жири - рослинною олією. Також вживайте молочні продукти, овочі, фрукти, нежирне м'ясо, рибу.

Дуже важливо, щоб працювала система охолодження організму.

"Коли ми багато їмо, гірше працюють наші капіляри, кров може погано поступти до органів", - сказала Скиталінська.

Їжте невеликими порціями у спеку, краще обирайте щось легке - салат, фрукти, щоб не відчувати важкості та не навантажувати травну систему.

"Спека - це не час жирних борщів, стейків, голубців", - сказала експертка.

Скиталінська радить вживати рослинні білки - це бобові та гриби. Вони містять клітковину та поживні бактерії для кишечника.

Які напої вживати

Вживайте звичайну воду та уникайте напоїв з цукром. Можна робити морси, але просто заливати ягоди водою та розтовкти їх. Не додавайте до напоїв зайвого цукру.